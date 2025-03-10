Двоюродный брат вице-президента США Вэнса воевал за Украину 2 10.03.2025, 8:09

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Нейт Вэнс

Фото: скриншот видео / The Real Jim Morris Show / YouTube)

Нейт Вэнс воевал в батальоне «Волки да Винчи».

47-летний кузен вице-президента США Джей Ди Вэнса, техасец Нейт Вэнс, три года провел в Украине, два с половиной из которых принимал участие в самых кровопролитных битвах полномасштабного вторжения. Об этом сообщает Le Figaro, которое взяло интервью у мужчины.

Нейт Вэнс (Фото: скриншот видео / The Real Jim Morris Show / YouTube)

Нейт Вэнс, воевавший в батальоне «Волки да Винчи», вернулся из Украины в январе 2025 года. Он назвал Джей Ди Вэнса «хорошим и умным парнем».

«Когда он критиковал помощь Украине, я думал, что он делает это потому, что ему нужно угодить определенному электорату, что это политическая игра. Но то, что они сделали с Зеленским (вместе с Дональдом Трампом — ред), было абсолютно подлой засадой», — возмутился Нейт.

Le Texan a passé trois ans en Ukraine, dont deux et demi à se battre sur les fronts les plus sanglants. Il désespère de la position de son cousin et de Donald Trump. →https://t.co/jKg7s5TQZi pic.twitter.com/JxakKzJS6f — Le Figaro (@Le_Figaro) March 9, 2025

Как пишет Le Figaro, у Нейта и Джей Ди общие бабушка и дедушка: мать Джей Ди Беверли — сестра отца Нейта, Джеймса, и мужчины с семьями не раз отдыхали вместе.

В интервью Нейт Вэнс подчеркнул «выгоды, которые США получили от участия в войне», и отметил эффективное использование американской техники на фронте.

«Я был разочарован. Когда Джей Ди оправдывает свое недоверие к Зеленскому „отчетами“, которые он видел, я думал, что задохнусь. Его двоюродный брат был на передовой. Я мог бы сказать ему правду, без притворства, без личной заинтересованности. Он никогда не пытался узнать больше», — заявил мужчина.

Он рассказал, что пытался связаться с кузеном и оставил сообщения в его офисе, но не получил ответа.

Нейт Вэнс (Фото: скриншот видео / The Real Jim Morris Show / YouTube)

Как пишет Le Figaro, техасец Нейт Вэнс принимал участие в самых кровопролитных сражениях полномасштабной войны: Купянск, Бахмут, Авдеевка и Покровск. В начале января, незадолго до инаугурации президента США Дональда Трампа и его кузена Джей Ди, он уволился из армии. Он объяснил, что не мог рисковать попасть в плен.

В молодости Нейт Вэнс четыре года служил в морской пехоте, а с 2001 по 2022 год вел «мирную жизнь среднестатистического американца» в Сан-Антонио, Техас, и работал в нефтяной компании, занимался охотой и спортивной стрельбой и был убежденным республиканцем. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Вэнс «быстро понял, что этот конфликт отличается от других». Он заявил журналистам, что хотел отправиться в Украину «из любопытства и для приключений — это не очень приемлемо, но это правда».

В марте 2022 года он приехал во Львов, надеясь, что сможет помочь с логистикой или с медицинской помощью. В отеле он встретил британского добровольца, который искал иностранцев с военным опытом, и согласился отправиться на фронт. По его словам, подготовка в то время была самой базовой и длилась «всего одну неделю», а многие солдаты были очень молоды.

Нейт вернулся в США на несколько недель и снова приехал в Украину в июне 2022 года, после чего служил на Донбассе.

«Он был намного старше нас. Он был намного старше других иностранных добровольцев. В первый день мы пошли на стрельбище. Он взял простой автомат Калашникова, без прицела, и расположился на расстоянии 800 метров от цели. Все над ним смеялись. Когда он попал в металлическую мишень пять раз подряд, смех прекратился», — вспомнил побратим Вэнса Дима.

Вэнс рассказал, что присоединился к группе «Гонор», в которую входили юристы, профессора и инженеры, бросившие все, чтобы защищать свою страну. Он старался помочь с профессионализацией подразделения, которое еще не было интегрированно в украинскую армию.

Командир батальона «Волки да Винчи» Сергей Филимонов описал Нейта как превосходного и хладнокровного бойца.

«Пятнадцать раз мы должны были умереть и пятнадцать раз нам везло», — сказал он.

Филимонов вспомнил, как в 2023 году в Бахмутском районе в одном окопе с Вэнсом несколько часов провел под методичным обстрелом российской артиллерии, и в тот раз мужчины попрощались.

Сейчас Нейт Вэнс ищет издателя для публикации своих военных мемуаров. Он сказал, что надеется продолжить защищать Украину другим способом.

Как пишет Le Figaro, будучи республиканцем, мужчина сталкивается с непониманием со стороны людей, с которыми всегда соглашался, в том числе в его собственной семье. Последние события в американской политике приводят мужчину в отчаяние.

«Дональд Трамп и мой кузен явно верят, что смогут умаслить Владимира Путина. Они ошибаются. Россияне вряд ли забудут нашу поддержку Украины. Мы — полезные идиоты Владимира Путина», — сказал он.

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