Трамп передумал: теперь у России тоже нет «козырей» 12 10.03.2025, 14:29

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Дональд Трамп

Хотя еще несколько недель назад президент США говорил, что они есть.

Во время перепалки в Белом доме президент США Дональд Трамп сказал своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что у него нет «козырей» на руках, очевидно, имея в виду сильную позицию для потенциальных переговоров с Россией.

Но во время вчерашнего общения с журналистами на борту Air Force One он сказал, что таких карт нет также у РФ.

«Вы знаете, я говорю, что у них нет козырей. Ни у кого на самом деле нет козырей, — сказал Трамп. —... В России нет козырей... Вам нужно заключить сделку и прекратить убийства. Это бессмысленная война, и мы собираемся ее остановить».

Риторика Трампа быстро меняется, пишет «Зеркало недели. Украина». Еще несколько недель назад, на пике своей критики в сторону Украины и президента Зеленского, глава Белого дома утверждал, что именно РФ является той страной, у которой есть «козыри» для мирных переговоров.

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