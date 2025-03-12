Во время атаки на Москву на видео попал загадочный украинский дрон 12.03.2025, 14:53

3,562

Он имеет большие размеры, а боевая часть может составлять несколько десятков килограммов.

На одном из видео, которые сняли во время недавней массированной атаки по территории РФ, зафиксировали момент сбития украинского дрона, очень похожего на «Шахед». Об этом сообщает Defense Express.

Стоит сказать, что недавно украинские специалисты представили другой дрон-камикадзе - UAS SETH. Последний хотя и похож внешне на «Шахед», но по схеме применения больше похож на «Ланцет».

В то же время, дрон, который использовали для атаки объектов в районе Москвы, похож на «Шахед» не только по форме, но и по принципу применения.

По мнению специалистов, дрон имеет довольно большие размеры, а его боевая часть может составлять несколько десятков килограммов. Дальность применения БпЛА - не менее 600 км.

Украинский аналог «Шахеда» имеет определенные отличия от своего российского «визави». Как можно видеть на видео, он получил переднее горизонтальное оперение, которое отсутствует на российском аппарате. Возможно, что такое решение призвано увеличить маневренность БпЛА.

В нижней части корпуса можно видеть деталь, которая может быть антенной или крюком, который нужен для того, чтобы запускать БпЛА.

Массированная атака по территории РФ

Напомним, ночью с 10 на 11 марта Силы обороны совершили одну из самых массированных ночных атак по территории РФ (в частности, по Москве) дальнобойными дронами-камикадзе.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com