«Цены просто сумасшедшие»1
- 12.03.2025, 18:02
Белорус возмутился ценами на кроссовки, но с ним согласились не все.
Мужчина с ником baliuk64 пожаловался в соцсетях на высокие, по его мнению, цены на кроссовки в Беларуси. Кроме того, он не понимает, кто их покупает, если «средняя стоимость – 200 долларов», пишет citydog.io. Вот что по этому поводу думают белорусы.
По словам мужчины, на днях он зашел в магазины Nike, New Balance и Adidas и удивился ценам: там кроссовки «без ничего особенного», как уверяет белорус, стоят по 600–700 руб. (около 187–218 долларов).
Мужчина задается вопросом: кто вообще покупает эти кроссовки, если цены «просто сумасшедшие»?
В комментариях под видео белоруса, многие пользователи не согласились, что сейчас кроссовки стоят такие «сумасшедшие» деньги, и поделились, где покупают брендовую обувь «не за все деньги мира».
«Из Польши заказываю и не парюсь», – Tima.
«Купи лидские кроссовки за 80 руб. Тоже Adidas, но сделаны в Беларуси по лицензии», – azazell60.
«Оригинал нужно покупать в Европе. У нас, такое ощущение, даже в официальных магазинах паль продают», – Вера.
«Я покупаю оригинальные кроссовки, но только на Lamoda», – Tvoydom.
«Клей на подошве в этих кроссовках. Был я в этих магазинах, поэтому беру в Польше оригинальные за 50–70 у.е», – Павел.
@baliuk64
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