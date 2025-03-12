В Беларуси двухрублевую монету продают за 490 рублей 1 12.03.2025, 22:29

Почему так дорого?

На интернет-аукционе ay.by появился необычный лот: монета номиналом 2 белорусских рубля выставлена на продажу за 490 рублей. Это в 245 раз дороже ее номинальной стоимости. Причина столь высокой цены — возможный чеканочный брак: у монеты смещена центральная вставка, пишет «Онлайнер».

Журналисты обратились к нумизмату, чтобы понять, действительно ли эта монета стоит тех денег, которые за нее просят. Но он выразил сомнения в подлинности брака.

«Данная монета вызывает очень много вопросов. Если брак, смещение центральной вставки, то это, с одной стороны, прекрасный лот для коллекционера. Но вызывает много вопросов состояние монеты и деформация центральной вставки (выпуклость).

Учитывая такую серьезную деформацию центральной ставки, вопрос: как данная монета смогла быть в обращении, что стала столь изношенной? Ведь если бы она была изначально такой на монетном дворе, то ее бы никогда не допустили в оборот. Тогда вопрос: каким образом она оказалось у продавца?»

Описания подробностей у лота не имеется, продавец без отзывов на площадке. Есть очень высокий риск, что данный брак получен механическим воздействием, и тогда данная монета не имеет ценности.

И еще вопрос: почему продавец ставит фиксированную цену? Обычно такие лоты выставляются путем «торгов» и стартуют с минимальной цены.

Аукцион завершится 29 марта, но отдаст ли кто-то полтысячи рублей за такую монету — вопрос открытый.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com