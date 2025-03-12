В Беларуси двухрублевую монету продают за 490 рублей

В Беларуси двухрублевую монету продают за 490 рублей1
- 12.03.2025, 22:29
Почему так дорого?
На интернет-аукционе ay.by появился необычный лот: монета номиналом 2 белорусских рубля выставлена на продажу за 490 рублей. Это в 245 раз дороже ее номинальной стоимости. Причина столь высокой цены — возможный чеканочный брак: у монеты смещена центральная вставка, пишет «Онлайнер».
Журналисты обратились к нумизмату, чтобы понять, действительно ли эта монета стоит тех денег, которые за нее просят. Но он выразил сомнения в подлинности брака.
«Данная монета вызывает очень много вопросов. Если брак, смещение центральной вставки, то это, с одной стороны, прекрасный лот для коллекционера. Но вызывает много вопросов состояние монеты и деформация центральной вставки (выпуклость).
Учитывая такую серьезную деформацию центральной ставки, вопрос: как данная монета смогла быть в обращении, что стала столь изношенной? Ведь если бы она была изначально такой на монетном дворе, то ее бы никогда не допустили в оборот. Тогда вопрос: каким образом она оказалось у продавца?»
Описания подробностей у лота не имеется, продавец без отзывов на площадке. Есть очень высокий риск, что данный брак получен механическим воздействием, и тогда данная монета не имеет ценности.
И еще вопрос: почему продавец ставит фиксированную цену? Обычно такие лоты выставляются путем «торгов» и стартуют с минимальной цены.
Аукцион завершится 29 марта, но отдаст ли кто-то полтысячи рублей за такую монету — вопрос открытый.