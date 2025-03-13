Совместное предложение о прекращении огня от Украины и США: анализ ключевых мест 6 13.03.2025, 9:51

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Один из пунктов является большой победой Зеленского.

США и Украина на переговорах в Саудовской Аравии согласовали предложение о 30-дневном перемирии. В ближайшее время его представят России. Чиновники администрации Трампа рассматривают это как крупный прорыв на пути к внешнеполитическим целям президента, который вел свою кампанию с обещанием завершить войну. Значит ли это, что перемирие стало возможным? И если да, то поможет ли оно закончить войну и обеспечить долгосрочный мир и в регионе, и во всем мире, разбиралась Би-би-си.

Примечание: русский текст заявления цитируется по переводу на сайте посольства США в России. Английский текст доступен на сайте Госдепартамента, украинский — на сайте МИД Украины.

Из заявления: «Украина выразила готовность принять предложение США о немедленном введении временного 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон и который будет действителен в случае принятия и одновременного выполнения Российской Федерацией. Соединенные Штаты доведут до сведения России, что взаимность со стороны россиян является ключом к достижению мира».

Анализ: ключевое слово здесь — «немедленное». Это не оставляет сомнений: Трамп хочет, чтобы пушки умолкли сейчас же. Однако его торопливость вызывает беспокойство в Европе. Многие опасаются, что поспешное достижение результата без предварительного согласования условий и уступок ослабляет военное давление на Россию как напавшую державу и может привести к злоупотреблению перемирием. Некоторые считают, что оно даже ставит оккупирующую державу в более выгодное положение.

Россия как более крупная и более самодостаточная страна с большим населением может использовать перемирие для консолидации своих сил, затянуть переговорный процесс, в то же время наблюдая, как складывается политическая ситуация для Трампа. Она будет удерживать все захваченные территории и может попытаться захватить новые. При этом она может использовать раскол в западном альянсе и угрожать большей части Европы.

Процесс переговоров по условиям перед перемирием в конфликтах может быть важным для того, чтобы стороны превратили текущие военные угрозы в значимые стратегические выгоды.

Зеленский пытался убедить американцев, что президент России Владимир Путин не заслуживает доверия: он уже нарушал поддержанные Европой Минские соглашения, подписанные после захвата украинских территорий в 2014 году.

Трамп отмахивается от его опасений и уверяет, что Украина будет в безопасности, но не уточняет, как он собирается это гарантировать. Путин, по его словам, находится в трудной ситуации, и у него нет выбора, кроме как заключить сделку — по причинам, которые, как говорит Трамп, «знаю только я».

Государственный секретарь США Марко Рубио во вторник заявил, что делегация США провела с украинцами содержательные переговоры, и обсуждалось, в частности, то, «какие гарантии они получат для своей долгосрочной безопасности и процветания» — но и он не уточнил, что это за гарантии.

Из заявления: «Соединенные Штаты немедленно снимут паузу в обмене разведданными и возобновят оказание помощи Украине в области безопасности».

Анализ: Это большая победа для Зеленского. Каждый месяц США поставляют Украине оружие на сумму около двух миллиардов долларов.

Что не менее важно, это означает и то, что Вашингтон вновь будет делиться с Киевом разведданными и спутниковыми снимками, которые помогают целиться по российским позициям.

Белый дом приостановил эту помощь, заявив, что Зеленский не «привержен» мирному плану Трампа. Он пытался выразить свои опасения, некоторые из которых уже упомянуты выше, и был, по сути, выгнан из Овального кабинета. Вероятно, Зеленский решил отложить свои опасения в сторону и принять соглашение в существующем виде — это необходимая плата за восстановление помощи от США.

Из заявления: «Обе делегации согласились назначить свои переговорные группы и немедленно начать переговоры по установлению прочного мира, который обеспечит долгосрочную безопасность Украины. Соединенные Штаты обязались обсудить эти конкретные предложения с представителями России. Украинская делегация подтвердила, что европейские партнеры должны быть вовлечены в мирный процесс».

Анализ: Этот параграф сбивает с толку, поскольку неясно, о каких переговорах речь: о переговорах между Украиной и США насчет гарантий безопасности либо о переговорах между Украиной и Россией после установления перемирия, которые должны привести к окончательному завершению войны.

Если первое, то это значит, что Вашингтон и Киев будут согласовывать любые решения по обеспечению безопасности Украины и противодействию нарушениям перемирия со стороны России, а США потом будут обсуждать эти вопросы с Москвой.

Это совсем не похоже на те гарантии безопасности, которые хотел Зеленский, включая членство в НАТО — чего, как сказал Трамп, не будет, — и это значительная долгосрочная уступка требованиям Москвы.

Параграф содержит туманный намек на идею ввести европейских миротворцев, предложенную Великобританией и Францией. Эта фраза приписана только украинской делегации, и похоже, что США не готовы под ней подписаться после того, как Москва категорически отвергла эту идею.

Из заявления: «…президенты обеих стран договорились как можно скорее заключить всеобъемлющее соглашение о разработке критически важных минеральных ресурсов Украины для расширения украинской экономики и обеспечения долгосрочного процветания и безопасности Украины».

Анализ: Это то самое соглашение, которое так и не было подписано, когда Зеленского в прошлом месяце попросили покинуть Белый дом. Оно предполагает, что США получат долю в добыче украинских минералов, а также долю с доходов от нефти и газа.

Трамп рассматривает это как эффективную гарантию безопасности: по его мнению, то, что на территории Украины находятся американские компании, удержит Россию от повторного вторжения. Критики этой идеи говорят о том, что экономическое присутствие США в Украине не сдержало Путина ни в 2014-м, ни в 2022 году.

Из заявления: «Украинская делегация вновь выразила глубокую благодарность украинского народа президенту Трампу, Конгрессу США и народу Соединенных Штатов за создание возможностей для достижения значимого прогресса на пути к миру».

Анализ: Это ключевая фраза, которая может помочь понять, почему Зеленский реабилитирован в глазах Белого дома. На встрече в Овальном кабинете вице-президент США Джей Ди Вэнс критиковал его за то, что украинский лидер не поблагодарил Трампа, хотя он уже не раз благодарил США за военную поддержку. Теперь у Трампа есть официальная благодарность Украины, на бумаге, которая призвана принести мир.

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