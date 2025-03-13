Сколько нефти осталось у России? Михаил Крутихин

13.03.2025, 17:30

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Нефтяники не верят чиновникам.

Заявления Минприроды, что запасов нефти в стране хватит больше, чем на 64 года, вызывают у профессионалов не сомнения, а прямо-таки возмущение.

Послушаем участников научно-практической конференции, организованной Государственной комиссий по запасам полезных ископаемых в Москве. С большинством выступлений можно ознакомиться в сети.

Вот каким мнением о государственных статистических данных о размере запасов углеводородного сырья в России поделился с коллегами один из ветеранов и признанный профессионал отрасли Анатолий Брехунцов, директор научно-технического центра «Геодата»:

«Цифры запасов очень серьёзно завышены… Большие цифры кружат голову большим чиновникам, которые говорят: зачем тратить деньги на геологию, если у нас всего много?»

Брехунцов напомнил, что новых открытий давно нет.

«Почти вся добыча газа идёт сейчас из месторождений, открытых в 1960-х — начале 1970-х годов».

По нефти, по его словам, подкреплённым диаграммам, до сих пор идёт добыча из крупных месторождений, открытых до начала 1970-х годов, и еще сколько-то дают открытия 1973–1990 годов, а дальше — практически ничего.

Уникальные и крупные нефтяные месторождения Западной Сибири выработаны настолько, что имеют обводнённость до 97%, констатировал он:

«Для того, чтобы поднять одну тонну нефти, надо поднять 20 тонн воды, отделить из этой жидкости нефть, потом опять воду закачать в пласт — и затраты становятся достаточно большими».

Правительство «лукавит»

В Ханты-Мансийском автономном округе снижение добычи нефти «идёт планомерно, – продолжил Брехунцов, показывая на диаграмме сравнительные данные (278 млн т в 2007 году и 205 млн т в 2024 году). – И когда сегодня некоторые чиновники говорят, что добыча падает из-за того, что нам ОПЕК что-то не разрешает, они лукавят».

«Наконец-то Министерство энергетики разродилось и выставило прогнозные цифры до 2050 года, — порадовался он. — Это более 500 млрд тонн нефти в год. Понятно, что цифры можно какие угодно нарисовать».

О несоответствии правительственных оценок ресурсной базы нефтяной отрасли реальному положению дел на конференции говорил и директор по геологоразведке ООО «Петрогеко», главный редактор научно-технического журнала «Георесурсы» Александр Соколов, который назвал цели добычи, обозначенные в новой Энергетической стратегии правительства, «неверными и ложными». Уже полвека в России идёт естественное истощение минерально-сырьевой базы, констатировал Соколов, и четыре пятых всей нефтедобычи в стране идёт на месторождениях, открытых в 1960-е годы.

По наблюдению Соколова, на государственном балансе стали появляться «сумасшедшие и дикие» приросты запасов нефти «в полмиллиарда-миллиард тонн по материалам одной скважины» — докладчик явно имел в виду такие случаи, как заявления «Роснефти» об открытии «уникального» месторождения «Победа» в Карском море и другие аналогичные «достижения» компании Игоря Сечина. «Отсутствие экономической оценки этих новых запасов опять позволяет с гордостью заявлять, что в прошлом году мы открыли 39 месторождений, хотя на самом деле далеко не все они попадают в разряд экономически рентабельных», — посетовал он.

Скважины генерируют убытки

Указав на такую проблему, как обводненность большинства крупных месторождений в результате их длительной эксплуатации, он указал, что при содержании воды в поступающей из скважин жидкости на уровне 98% многие запасы добывать неэкономично — «они начинают генерировать убытки для нефтегазовой компании».

К тому же у нефтяников меняется структура экспорта, а заодно и налоговые условия и условия привлечения средств — взять хотя бы ставку рефинансирования в 21%.

«Когда у компании возникают проблемы с продажей добытого сырья, возникает вопрос, куда девать извлеченную из недр нефть, которую невозможно продать. Это уже начинает снижать рентабельность, и впору вводить новый термин — труднопродаваемые, хотя и извлекаемые запасы — ТРУПИЗы. Из-за этого многие наши действующие проекты оказались за пределами экономической разумности и целесообразности», — признал Соколов.

Последняя инвентаризация запасов состоялась в 2019 году: Министерство экономического развития объявило размер рентабельных запасов нефти равным 8,6 млрд тонн, включив в него все категории вплоть до гипотетических, напомнил Соколов: «Не 28 млрд, как объявляют сейчас, и не 35 млрд».

«Если мы сегодня просто скажем сами себе, что эти 8,6 млрд тонн надо дисконтировать, и они теперь превратились в 4 млрд или 5 млрд тонн, то при нашей заявленной добыче 500 млн тонн в год у нас получается максимум 10 лет в среднем по России, а если мы будем смотреть по субъектам федерации и разным компаниям, то там картины еще более печальные. А у нас появляется это сладостное состояние высокой обеспеченности, когда министерства утверждают, что нефти хватит примерно на 64,5 лет», — удивляется он.

Докладчик призвал считать запасами только те, что рентабельны в текущий момент, а рентабельность меняется под воздействием таких факторов, как состояние рынка и налоговые условия.

Что будет с нефтяной отраслью?

Опасения, которые специалисты отрасли высказывают на всех последних встречах профессионалов, оправданны. Компании все чаще закрывают добычные проекты, в которых, если верить государственному балансу запасов, остаются миллионы тонн технически извлекаемой нефти, потому что подъём её из недр становится коммерчески нерентабельным.

Рентабельность могла бы увеличиться под воздействием таких факторов, как рост нефтяных цен или сокращение налоговой нагрузки, но ожидать такого стечения обстоятельств вряд ли возможно. Правительственные чиновники, посещающие отраслевые конференции, в один голос признают, что налоги снижаться не будут, а вот повышение их вполне возможно. Мировые цены на нефть, опять-таки, демонстрируют тенденцию к снижению.

Те десять лет, которые эксперты-нефтяники отводят отрасли на функционирование в условиях коммерческой рентабельности, могут оказаться даже чересчур оптимистичным прогнозом.

Михаил Крутихин, The Moscow Times

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