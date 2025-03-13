Трамп похвалил НАТО на встрече с Рютте 1 13.03.2025, 22:18

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По его словам, страны Альянса начали выполнять свои финансовые обязательства.

Президент США Дональд Трамп неожиданно изменил нарратив относительно НАТО, отметив активизацию альянса и выполнение финансовых обязательств. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с Генсеком Альянса Марком Рютте, передает Sky News в четверг, 13 марта.

Трамп также отдельно отметил «действительно хорошую работу» руководителя Альянса.

Ранее глава США неоднократно критиковал союзников за недостаточное финансирование обороны и требовал увеличить взносы. Он подчеркивал, что США несут основной финансовый груз альянса.

Однако, на встрече в Вашингтоне Трамп отметил, что НАТО начало выполнять обязательства. Он подчеркнул, что добился увеличения финансирования на "сотни миллиардов долларов", благодаря чему Альянс стал сильнее.

Тогда как Рютте проинформировал, что НАТО до сих пор не прилагает усилий для увеличения производства оружия, уступая России и Китаю.

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