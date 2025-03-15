Зеленский ответил, есть ли у Трампа достаточно терпения иметь дело с Путиным
- 15.03.2025, 5:40
По его словам, политика Трампа нацелена на внутренние дела Америки.
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что политика президента США Дональда Трампа нацелена на внутренние дела Америки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского во время встречи с журналистами в пятницу.
У Зеленского спросили о том, на, его мнению, у Трампа достаточно терпения иметь дело с российским диктатором Владимиром Путиным. На что Зеленский ответил, что политика Трампа нацелена на внутренние дела США.
«Война эта никуда не денется. Война эта должна закончиться. У президента Трампа и его команды, судя по предвыборной программе, фокус был на внутренней политике», - сказал Зеленский.
В то же время Зеленский считает, что Америка хочет окончания войны россиян против Украины.