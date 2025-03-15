Зеленский ответил, есть ли у Трампа достаточно терпения иметь дело с Путиным 15.03.2025, 5:40

Владимир Зеленский

По его словам, политика Трампа нацелена на внутренние дела Америки.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что политика президента США Дональда Трампа нацелена на внутренние дела Америки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского во время встречи с журналистами в пятницу.

У Зеленского спросили о том, на, его мнению, у Трампа достаточно терпения иметь дело с российским диктатором Владимиром Путиным. На что Зеленский ответил, что политика Трампа нацелена на внутренние дела США.

«Война эта никуда не денется. Война эта должна закончиться. У президента Трампа и его команды, судя по предвыборной программе, фокус был на внутренней политике», - сказал Зеленский.

В то же время Зеленский считает, что Америка хочет окончания войны россиян против Украины.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com