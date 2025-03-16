В Кремле рассказали, какой «сигнал» передали Трампу о прекращении огня 5 16.03.2025, 12:59

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Москва обеспокоена.

Кремль считает, что призыв к перемирию в Украине воспринимается как «попытка дать ВСУ время на перевооружение». Россия передала свой «сигнал» США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на помощника российского диктатора Юрия Ушакова, которого цитирует «РИА Новости».

«Воспринимаем это как попытку дать передышку украинским войскам, которые сейчас переживают тяжелые времена, российская армия наступает на всех направлениях, и в этой ситуации можем воспринимать (перемирие) как некую попытку дать время для перевооружения и перегруппировки украинским военным», - сказал Ушаков.

Помощник российского диктатора заявил, что Россия довела свои «беспокойства» до США.

По словам Ушакова, контакты между РФ и США продолжаются, но не уровне президентов.

Он добавил, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина будет организована, как только появится необходимость. Ушаков утверждает, что встречу можно организовать довольно быстро.

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