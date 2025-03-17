Минчане выстраиваются в очередь за новыми номерами с восьмерками 12 17.03.2025, 10:44

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Стало известно, сколько ждать их изготовления.

Минчане с энтузиазмом встретили восьмой регион на номерах и ринулись скупать номера с красивыми комбинациями на них. Зачем? Чтобы себя порадовать и выделиться на дороге. Еще одна из причин: когда-нибудь продать такие регзнаки подороже и по «серой» схеме.

СМИ уже рассказывали, кому достались самые «красивые» номера с новым регионом — 8888 ВВ-8. Вскоре еще один читатель «Онлайнера» подтвердил: все комбинации с пятью восьмерками разобрали за день. Но за регзнаками, изготовленными в индивидуальном порядке, все равно собираются очереди.

— Я был в ждановичском МРО в субботу. К начальнику отдела много людей. Я приехал к 09:00, передо мной было человек 5. Позже люди начали подтягиваться, собралась очередь. Ожидание в ней зависит от того, сколько по времени человек перед тобой выбирает номер. Происходит это так: заходишь к начальнику, тот достает папку. Говоришь, какую комбинацию цифр хочешь, он открывает нужную страницу, — рассказывает водитель. — Сам я освободился около 09:50. Но если подготовиться заранее, то можно пройти процедуру быстрее. Я одновременно стоял в очереди, чтобы заполнить заявление, и в очереди на оплату. Так потерял свое место в одной из них, пришлось брать новый талончик. Себе выбрал 7777 IA-8, автомобиль Audi A8. Комбинаций 7777 много еще в наличии было.

Сколько ждать изготовления «красивой» комбинации? Он отвечает на своем примере: он заказал номера в субботу, выдать их мужчине пообещали в пятницу. То есть ждать почти неделю (с учетом нерабочих дней).

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