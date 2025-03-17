Россия ставит новые ультиматумы по переговорам 12 17.03.2025, 10:51

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На этот раз они касаются НАТО и миротворцев.

При любом мирном соглашении Россия будет добиваться «железобетонных гарантий» того, что наша страна не станет членом НАТО и сохранит нейтральный статус, сообщает Reuters, ссылаясь на замглавы МИД РФ Александра Грушко.

«Мы будем требовать, чтобы железные гарантии безопасности стали частью этого соглашения. Частью этих гарантий должен быть нейтральный статус Украины, отказ стран НАТО принять ее в Альянс», — заявил чиновник.

Также Кремль против размещения в Украине иностранных миротворцев. По словам Грушко, неважно, под каким названием будут размещены «контингенты НАТО на территории Украины: будь то Евросоюз, НАТО или в национальном качестве».

«Если они там появятся, значит, они будут размещены в зоне конфликта со всеми вытекающими для этих контингентов последствиями, как для сторон конфликта», — пригрозил он.

Однако, продолжил чиновник, размещение невооруженных постконфликтных наблюдателей — это реальный вариант. Но его можно будет реализовать только после выработки мирного соглашения.

«Тогда (если будут выполнены эти два условия — ред.) будет обеспечена безопасность Украины и всего региона в более широком смысле, поскольку будет устранена одна из коренных причин конфликта», — сказал Грушко.

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