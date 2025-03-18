Парламент Германии принял историческое решение

Парламент Германии принял историческое решение1
- 18.03.2025, 20:14
- 3,868
Бундестаг одобрил многомиллиардный финансовый пакет.
Бундестаг во вторник, 18 марта, одобрил финансовый пакет, предусматривающий многомиллиардные инвестиции в оборону и инфраструктуру. После сложных переговоров и ряда уступок консервативный блок в составе Христианско-демократического союза (ХДС)/Христианско-социального союза (ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) добились поддержки соглашения со стороны партии «Союз-90»/«зеленые», передает DW.
Совместно они имеют 520 голосов в бундестаге, что на 31 голос больше, чем требовалось для большинства в две трети голосов, необходимого для внесения поправок в Основной закон ФРГ.
Конституция ФРГ закрепляла «долговой тормоз» - механизм, по которому правительство должно экономно расходовать бюджетные средства и может тратить лишь столько, сколько зарабатывает. Цель — обязывать правительство соблюдать финансовую дисциплину. «Тормоз» не позволял сверх меры увеличивать долговые траты государства.
Теперь бундестаг одобрил реформирование политики, закрепленной в статье 109 Основного закона Германии. «Тормоз» разрешено ослабить для расходов на оборону и для нужд федеральных земель.
Кроме того, согласовано выделение 500 млрд евро для специального инфраструктурного фонда.
Лидер ХДС и вероятный новый канцлер Германии Фридрих Мерц14 марта назвал пакет «четким посланием нашим партнерам и друзьям, а также противниками, врагам нашей свободы: мы способны защитить себя».
Председатель СДПГ Ларс Клингбайль также охарактеризовал соглашение как мощный стимул для страны: «Вместе в демократическом центре мы заложили фундамент, благодаря которому Германия снова встанет на ноги и сможет защитить себя».