The Telegraph: Путин не прекратит войну, без нее российская экономика рухнет 3 2.03.2025, 19:45

4,430

Вторжение в Украину разрушило финансовую систему РФ.

Вторжение в Украину разрушило финансовую систему РФ. И теперь война — это единственный источник роста для российской экономики.

Об этом говорится в статье The Telegraph.

Диктатор РФ Владимир Путин в последнее время очень часто говорит о своем стремлении к миру. Это не больше, чем слова. На самом деле, Кремлю совсем не нужно прекращение агрессии.

Лидер США Дональд Трамп, похоже, либо не осведомлен об этом моменте, либо ему просто все равно. Он начал миссию по перезагрузке отношений с Москвой, пообещав «закончить войну» в Украине. Он поверг в шок международное сообщество, перевернув внешнюю политику Запада, восстановив связи с Москвой и исключив предоставление гарантий безопасности США или членства в НАТО для Украины. Трамп утверждает, что если Украина пойдет на капитуляцию, Путин якобы сдержит слово и не пойдет снова войной. Однако доверять этим словам не стоит.

Даже мирное соглашение в пользу Путина не решит проблему экономической и идеологической зависимости РФ от войны. Экономика России стонет под тяжестью войны, страдая от дефицита рабочей силы, санкций, высокой инфляции и рекордных процентных ставок. Вместе с тем война остается единственным двигателем роста.

«Путин не хочет мира и не собирается уступать. Ему нравится война… Трамп хочет быстрой победы. Он хочет триумфа и шоу, а Путин будет его использовать. Его используют», - заявил Саймон Джонсон, профессор MIT и бывший главный экономист МВФ.

В 2019 году Россия потратила 5 триллионов рублей на оборону и безопасность, что составляет 28% всех государственных расходов. В этом году номинальные затраты составят 17 триллионов рублей - 41% всех государственных расходов. Военная экономика составляет от 8% до 10% ВВП России. Только промышленность, включая ВПК, на сегодня является единственным сектором российской экономики, который растет. Остальные гражданские секторы или стагнируют или деградирует.

Если сейчас война будет остановлена, от российской экономики просто ничего не останется. Спад будет такой силы, что ситуация внутри страны может пошатнуться.

Сокращение государственных расходов на военные нужды погрузит Россию в экономическую стагнацию, сравнимую с той, что была в СССР в 1980-х годах. У России нет других рычагов для поддержки экономики. Ее сфера услуг не конкурентноспособна на глобальном уровне, а технологический сектор отстает, отмечают эксперты.

Война для Путина является еще и способом удержания власти. Эксперты отмечают, что российский диктатор всегда начинает агрессию во время падения своих рейтингов, чтобы объединить общество вокруг своей персоны, переключить гнев народа на внешнего врага. Параллельно с этим российский диктатор получил новые возможности для обогащения себя и ближайшего круга.

Пока военная машина России продолжает работать, мало кто верит, что какое-либо мирное соглашение продлится долго.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com