В Китае казнили четырех канадцев
- 21.03.2025, 3:36
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За что?
Власти Китая привели в исполнение смертный приговор в отношении четырех канадцев за преступления, связанные с наркотиками. Об этом сообщила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, уточнив, что казни произошли несколько месяцев назад, но стало известно о них только сейчас, передает Bild.
Как известно, обычно в Китае смертная казнь осуществляется через расстрел, реже - с помощью смертельной инъекции.
По заявлению китайской стороны, казненные получили смертный приговор за преступления, связанные с наркотиками. Все они имели двойное гражданство - канадское и китайское. Однако Пекин не признает двойное гражданство, что стало основанием для отказа в помиловании.
«Мы решительно осуждаем эти казни», - заявила Жоли, добавив, что лично просила китайские власти о смягчении наказания.
Министерство иностранных дел Китая оправдало смертные приговоры, заявив, что они вынесены в строгом соответствии с законом. Официальный представитель ведомства Мао Нин подчеркнула, что китайская судебная система «относится к обвиняемым всех национальностей одинаково» и рассматривает дела «строго и справедливо». Личности казненных не раскрываются по просьбе их семей.