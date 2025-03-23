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Папа Римский Франциск впервые за пять недель появился на публике

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  • 23.03.2025, 14:54
Папа Римский Франциск впервые за пять недель появился на публике

В честь этого на площади Святого Петра в Ватикане люди устроили танцы.

Папа Франциск в воскресенье впервые за более чем пять недель появился на публике, помахав рукой с балкона римской больницы Джемелли, прежде чем покинуть учреждение, пишет Reuters.

На площади Святого Петра в Ватикане, где на экране транслировали первое за долгое время появление Папы, люди устроили танцы.

Франциск помахал рукой и поднял большой палец вверх, прежде чем благословить толпу, собравшуюся у римской больницы Джемелли. После краткого выступления вернулся в свою больничную палату.

Папа призвал к «немедленному прекращению огня» в секторе Газа, и чтобы «нашлось мужество возобновить диалог». Кроме того, заявил, что рад тому, что Армения и Азербайджан согласовали окончательный текст мирного соглашения.

«Эти недели были сложными для 88-летнего пациента, борющегося с двусторонней пневмонией. Медицинские отчеты не преуменьшают серьезность его состояния, перенесенные им кризисы или сложность его клинической картины», — сообщили в Ватикане.

Там считают, что из своей больничной палаты Папа Франциск напомнил — каждое мгновение жизни драгоценно и в любое время его могут забрать у нас.

Напомним, понтифик попал в больницу 14 февраля, его беспокоили проблемы с дыханием, позже выяснилось, что у него двусторонняя пневмония.

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