Папа Римский Франциск впервые за пять недель появился на публике

Папа Римский Франциск впервые за пять недель появился на публике1
- 23.03.2025, 14:54
В честь этого на площади Святого Петра в Ватикане люди устроили танцы.
Папа Франциск в воскресенье впервые за более чем пять недель появился на публике, помахав рукой с балкона римской больницы Джемелли, прежде чем покинуть учреждение, пишет Reuters.
На площади Святого Петра в Ватикане, где на экране транслировали первое за долгое время появление Папы, люди устроили танцы.
Франциск помахал рукой и поднял большой палец вверх, прежде чем благословить толпу, собравшуюся у римской больницы Джемелли. После краткого выступления вернулся в свою больничную палату.
Папа призвал к «немедленному прекращению огня» в секторе Газа, и чтобы «нашлось мужество возобновить диалог». Кроме того, заявил, что рад тому, что Армения и Азербайджан согласовали окончательный текст мирного соглашения.
«Эти недели были сложными для 88-летнего пациента, борющегося с двусторонней пневмонией. Медицинские отчеты не преуменьшают серьезность его состояния, перенесенные им кризисы или сложность его клинической картины», — сообщили в Ватикане.
Там считают, что из своей больничной палаты Папа Франциск напомнил — каждое мгновение жизни драгоценно и в любое время его могут забрать у нас.
Напомним, понтифик попал в больницу 14 февраля, его беспокоили проблемы с дыханием, позже выяснилось, что у него двусторонняя пневмония.