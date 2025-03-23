Папа Римский Франциск впервые за пять недель появился на публике 1 23.03.2025, 14:54

В честь этого на площади Святого Петра в Ватикане люди устроили танцы.

Папа Франциск в воскресенье впервые за более чем пять недель появился на публике, помахав рукой с балкона римской больницы Джемелли, прежде чем покинуть учреждение, пишет Reuters.

На площади Святого Петра в Ватикане, где на экране транслировали первое за долгое время появление Папы, люди устроили танцы.

Франциск помахал рукой и поднял большой палец вверх, прежде чем благословить толпу, собравшуюся у римской больницы Джемелли. После краткого выступления вернулся в свою больничную палату.

Папа призвал к «немедленному прекращению огня» в секторе Газа, и чтобы «нашлось мужество возобновить диалог». Кроме того, заявил, что рад тому, что Армения и Азербайджан согласовали окончательный текст мирного соглашения.

«Эти недели были сложными для 88-летнего пациента, борющегося с двусторонней пневмонией. Медицинские отчеты не преуменьшают серьезность его состояния, перенесенные им кризисы или сложность его клинической картины», — сообщили в Ватикане.

Там считают, что из своей больничной палаты Папа Франциск напомнил — каждое мгновение жизни драгоценно и в любое время его могут забрать у нас.

Напомним, понтифик попал в больницу 14 февраля, его беспокоили проблемы с дыханием, позже выяснилось, что у него двусторонняя пневмония.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com