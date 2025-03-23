Reuters: В Молдове пропали пророссийские депутаты 3 23.03.2025, 17:00

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Попытки установить их местонахождение не увенчались успехом.

Власти Молдовы объявили в международный розыск пророссийского депутата парламента Александра Нестеровского, который пропал в день вынесения ему 12-летнего тюремного приговора по обвинению в коррупции, передает Reuters.

Он является соратником Илана Шора, беглого бизнес-магната, который также был заключен в тюрьму за участие в массовом мошенничестве и сейчас возглавляет политическую партию в изгнании в Москве. Проевропейское правительство Молдовы обвиняет его в попытке дестабилизировать обстановку в стране.

Ордер на розыск Нестеровского был выдан поздно вечером в пятницу, и министр внутренних дел Даниэла Мисаил-Никитина заявила, что попытки установить его местонахождение не увенчались успехом. Власти Украины и Румынии также не нашли его следов.

«Ордер на розыск господина Нестеровского был выдан в рекордно короткие сроки», — сказала Мисаил-Никитина в интервью молдавскому телеканалу TVR.

«Проводятся различные операции, хотя я не могу о них говорить. Полиция рассматривает все версии, чтобы найти Нестеровского».

По ее словам, полиция рассматривала вероятность того, что Нестеровский, получивший российское гражданство в момент оглашения приговора, скрывается в российском посольстве, но это оказалось неправдой.

Нестеровского обвиняли в получении денег от преступной группировки для финансирования деятельности блока Шора «Победа». Законодатель Ирина Лозован, ожидающая приговора по аналогичному обвинению, также исчезла.

Два года назад Шор был приговорен к 15 годам лишения свободы в связи с исчезновением 1 миллиарда долларов из банковской системы в ходе «кражи века» в Молдове в 2014-15 годах. Он бежал сначала в Израиль, затем в Москву, сейчас имеет российское гражданство и избежал всех попыток его экстрадиции.

Молдавские суды запретили политические партии, связанные с Шором, который организовывал шумные антиправительственные протесты в столице.

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