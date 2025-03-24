закрыть
24 марта 2025, понедельник, 10:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

The Telegraph: Трамп начинает злиться

  • 24.03.2025, 10:04
  • 1,264
The Telegraph: Трамп начинает злиться
Дональд Трамп

Президента США беспокоят ракетные и дроновые удары России и Украины.

Президент США Дональд Трамп все больше злится из-за ракетных и дроновых атак России и Украины, сообщает The Telegraph со ссылкой на неназванное лицо, близкое к администрации главы Белого дома.

По данным источников, Трамп был готов ждать правильного соглашения, но он сердится из-за продолжающихся ракетных атак и атак беспилотников, которые происходят, несмотря на обещания обеих сторон относительно минимального перемирия.

«Он разочаруется, если они [Украина и Россия — ред] будут продолжать бомбить инфраструктуру и энергетику», — сказал человек, близкий к администрации Трампа.

Приближенные к президенту лица заявляют, что «температура в Белом доме остается спокойной», и в администрации Трампа «доверяют процессу» переговоров.

24 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) завершились переговоры представителей Украины и США. Они продолжались около пяти часов.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ну здравствуй, полицай
Ну здравствуй, полицай Ирина Халип
Ирония политической судьбы
Ирония политической судьбы Владимир Фесенко
Переговоры под канонаду
Переговоры под канонаду Леонид Невзлин
Иллюзии о «близком мире»
Иллюзии о «близком мире» Андрей Клименко