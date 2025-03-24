The Telegraph: Трамп начинает злиться 24.03.2025, 10:04

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Дональд Трамп

Президента США беспокоят ракетные и дроновые удары России и Украины.

Президент США Дональд Трамп все больше злится из-за ракетных и дроновых атак России и Украины, сообщает The Telegraph со ссылкой на неназванное лицо, близкое к администрации главы Белого дома.

По данным источников, Трамп был готов ждать правильного соглашения, но он сердится из-за продолжающихся ракетных атак и атак беспилотников, которые происходят, несмотря на обещания обеих сторон относительно минимального перемирия.

«Он разочаруется, если они [Украина и Россия — ред] будут продолжать бомбить инфраструктуру и энергетику», — сказал человек, близкий к администрации Трампа.

Приближенные к президенту лица заявляют, что «температура в Белом доме остается спокойной», и в администрации Трампа «доверяют процессу» переговоров.

24 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) завершились переговоры представителей Украины и США. Они продолжались около пяти часов.

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