Россия сбывает свое пиво в Беларуси 1 24.03.2025, 12:45

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Других «ценителей» не нашлось.

Беларусь возглавила рейтинг импортеров российского пива в начале 2025 года. По данным российского центра «Агроэкспорт», общий объем экспорта российского пива за январь-февраль этого года превысил 15,7 тыс. тонн, что на 39% больше показателей аналогичного периода 2024 года.

На белорусский рынок пришлось 24% всего российского пивного экспорта в натуральном выражении. Второе и третье места заняли Китай (22%) и Казахстан (20%) соответственно.

Таким образом, страны ЕАЭС и Китай остаются ключевыми направлениями для российских производителей пива.

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