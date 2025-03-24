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Россия сбывает свое пиво в Беларуси

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  • 24.03.2025, 12:45
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Россия сбывает свое пиво в Беларуси

Других «ценителей» не нашлось.

Беларусь возглавила рейтинг импортеров российского пива в начале 2025 года. По данным российского центра «Агроэкспорт», общий объем экспорта российского пива за январь-февраль этого года превысил 15,7 тыс. тонн, что на 39% больше показателей аналогичного периода 2024 года.

На белорусский рынок пришлось 24% всего российского пивного экспорта в натуральном выражении. Второе и третье места заняли Китай (22%) и Казахстан (20%) соответственно.

Таким образом, страны ЕАЭС и Китай остаются ключевыми направлениями для российских производителей пива.

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