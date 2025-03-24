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Трамп объявил о тарифах 25% для всех стран, покупающих нефть и газ у Венесуэлы

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  • 24.03.2025, 20:20
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Трамп объявил о тарифах 25% для всех стран, покупающих нефть и газ у Венесуэлы
Дональд Трамп

Пошлины вступят в силу 2 апреля.

Президент США Дональд Трамп заявил, что будет добиваться введения 25% пошлины для любой страны, покупающей нефть и газ у Венесуэлы, при этом он сослался на миграцию и членов преступных группировок. Этот шаг особенно повлияет на Китай, основного покупателя нефти из американской страны, пишет Bloomberg.

«Любая страна, которая покупает нефть и/или газ у Венесуэлы, будет вынуждена платить тариф в размере 25% Соединенным Штатам за любую торговлю, которую они ведут с нашей страной. Вся документация будет подписана и зарегистрирована, и тариф вступит в силу 2 апреля 2025 года, в ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ АМЕРИКИ», — написал Трамп.

Журналисты отмечают, что экспорт сырой нефти из Венесуэлы вырос до пятилетнего максимума в феврале. Затем администрация Трампа заявила, что вынуждает американскую транснациональную энергетическую корпорацию Chevron Corp. свернуть свою деятельность в стране до 3 апреля. Комментарий президента США стал результатом попыток Chevron получить больше времени для завершения сделок с госкомпанией Венесуэлы.

О своем решении Трамп объявил после того, как Венесуэла возобновила прием депортационных рейсов в США. Однако он сказал, что страна «целенаправленно и обманным путем отправила в Соединенные Штаты под прикрытием десятки тысяч высокопоставленных и других преступников, многие из которых являются убийцами и людьми очень жестокого характера», в том числе членов банды Трен де Арагуа.

«Венесуэла была очень враждебна Соединенным Штатам и свободам, которые мы поддерживаем», — написал Трамп.

Напомним, 12 марта вступили в силу пошлины Трампа на весь импорт стали и алюминия, что вызвало ответ со стороны Европы. Еврокомиссия заявила, что со следующего месяца введет встречные тарифы на американские товары на сумму 26 миллиардов евро.

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