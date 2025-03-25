Переговоры в Эр-Рияде: Россия отказалась публиковать результаты

Переговоры в Эр-Рияде: Россия отказалась публиковать результаты4
- 25.03.2025, 13:03
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Стороны не опубликовали совместный документ.
Россия не обнародует содержание состоявшихся в Эр-Рияде переговоров с представителями США, общественность сможет познакомиться только с техническими переговорами. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
«Речь идет о технических переговорах, поэтому содержание этих переговоров публичным не будет. Доклады анализируются, потом можно будет говорить», — сказал представитель Кремля.
Телеканал CBS News со ссылкой на источники сообщал, что совместное заявление РФ и США по переговорам могут опубликовать в 11:00 по минскому времени, однако ни одна из сторон до сих пор не опубликовала текст документа.