Переговоры в Эр-Рияде: Россия отказалась публиковать результаты 4 25.03.2025, 13:03

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Дмитрий Песков

Фото: Getty Images

Стороны не опубликовали совместный документ.

Россия не обнародует содержание состоявшихся в Эр-Рияде переговоров с представителями США, общественность сможет познакомиться только с техническими переговорами. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Речь идет о технических переговорах, поэтому содержание этих переговоров публичным не будет. Доклады анализируются, потом можно будет говорить», — сказал представитель Кремля.

Телеканал CBS News со ссылкой на источники сообщал, что совместное заявление РФ и США по переговорам могут опубликовать в 11:00 по минскому времени, однако ни одна из сторон до сих пор не опубликовала текст документа.

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