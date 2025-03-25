«Классная попросила сделать фото холодильника изнутри и скинуть в чат» 6 25.03.2025, 13:34

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Как в белорусских школах нарушают закон.

Учителя выуживают у белорусских школьников личную информацию, которую школа не имеет права требовать. Национальный центр защиты персональных данных дал разъяснение: образовательные учреждения не вправе собирать сведения о том, где учащиеся будут проводить каникулы. Кроме того, педагоги не должны требовать предоставления чеков об оплате питания, учебников, пособий и дополнительных занятий. Все эти действия противозаконны.

Эта новость собрала много комментариев в TikTok-канале сайта Charter97.org. Приводим лучшие из них:

«Школа вообще взяла на себя слишком много, забыв о своем основном предназначении».

«Наш классный руководитель (учитель английского языка) задала домашнее задание: сфотографировать внутри холодильника и перечислить на английском языке, что там есть. Фото холодильника сказала скинуть в Telegram».

«У моего сына в детском саду настойчиво интересовались моими личными данными: где живу, кем работаю, чем дышу. Считаю, что им эту информацию вообще не нужно знать».

«Вы реально думаете, что это инициатива учителя? Все идет от вышестоящего руководства».

«Понятно, что учителя выполняют то, что им задано. Но основная их часть строит из себя огромных начальников. Учителя не умеют разговаривать с детьми и их родителями. И многое другое хочется сказать».

«Лучше бы они занимались вопросом, как устранить буллинг, а они его покрывают. Если весь клан в школе — брат, сват, кум, сестра — то собственным детям и племянникам можно все, и ничего за это не будет? Это как? Прям так и говорит завуч племяннику».

«Само министерство образования говорит: никаких поборов на ремонт школы, кабинета и так далее. Почему я должен говорить учителям, где мой ребенок будет летом? Это незаконно, как и отбирать телефон».

«У гражданина должна быть личная жизнь, которая не касается государства».

«По поводу каникул: мне уже звонили, спрашивали, где мы будем летом. А я не знаю, где я буду завтра».

«Пусть детей лучше учат, а то без репетиторов ничего не знают. Раньше такого не было».

«Если власть хочет влезть в личную жизнь моего ребенка, пусть вызывают в соответствующие органы, если есть повод, и только в присутствии его прямого опекуна».

«А при чем тут школа и государство? У государства есть на каждого досье. А в школе хотят знать, что можно с семьи ученика выудить, вот и собирают информацию».

«Научила сына в школе ничего не рассказывать про семью — взрослые должны уточнять только у взрослых, а не у детей».

«Учитель мне неоднократно говорила, что до моего сына не достучаться. Учить учителя должны, а не допросы в школе вести».

«Борисовский район. Спрашивают, какая ЗП у вас, у мужа, какую помощь от предприятия, где работаете, подавали ли на адресную помощь, получили ли и сколько? Пока не поругалась».

«А как же то, что они зазалят в телефонах учащихся, смотрят все соцсети и галерею? Это вообще что?»

«Это беззаконие. Тех, кто выуживал, под суд и вон из школы, с запретом на занимаемую должность!»

«И правильно, что уезжают из этой страны. Лучше быть нищим и свободным, чем нищим и отчитываться за каждый шаг»

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