ВСУ на фронте ликвидировали российского призера Паралимпиады5
- 25.03.2025, 21:44
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31-летний спортсмен пошел воевать против Украины добровольцем.
ВСУ на фронте ликвидировали российского призера Паралимпиады-2020 в Токио Александра Работницкого, сообщают россСМИ.
31-летний паралимпиец пошел на войну добровольцем и был убит 23 марта нынешнего года.
Работницкий является серебряным призером Паралимпиады-2020 в Токио в беге на 1500 метров в категории Т20 среди спортсменов с нарушением интеллекта.
Также Работницкий — заслуженный мастер спорта России по легкой атлетике, трехкратный чемпион, серебряный и бронзовый призер чемпионатов мира, чемпион и серебряный призер чемпионатов Европы, трехкратный чемпион Европы в закрытых помещениях и многократный чемпион России.
Таким образом, Работницкий стал наиболее титулованным российским оккупантом, который был ликвидирован украинскими военными.