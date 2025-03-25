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ВСУ на фронте ликвидировали российского призера Паралимпиады

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  • 25.03.2025, 21:44
  • 1,302
ВСУ на фронте ликвидировали российского призера Паралимпиады
Александр Работницкий

31-летний спортсмен пошел воевать против Украины добровольцем.

ВСУ на фронте ликвидировали российского призера Паралимпиады-2020 в Токио Александра Работницкого, сообщают россСМИ.

31-летний паралимпиец пошел на войну добровольцем и был убит 23 марта нынешнего года.

Работницкий является серебряным призером Паралимпиады-2020 в Токио в беге на 1500 метров в категории Т20 среди спортсменов с нарушением интеллекта.

Также Работницкий — заслуженный мастер спорта России по легкой атлетике, трехкратный чемпион, серебряный и бронзовый призер чемпионатов мира, чемпион и серебряный призер чемпионатов Европы, трехкратный чемпион Европы в закрытых помещениях и многократный чемпион России.

Таким образом, Работницкий стал наиболее титулованным российским оккупантом, который был ликвидирован украинскими военными.

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