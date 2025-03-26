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Reuters: «Белавиа» скупает «авиахлам» у Гамбии

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  • 26.03.2025, 16:35
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Reuters: «Белавиа» скупает «авиахлам» у Гамбии

В Минск прибыли три самолета в плохом техническом состоянии.

Западные санкции против белорусского и российского режимов, введенные после инцидента с рейсом Ryanair и вторжения Москвы в Украину, привели к дефициту самолетов, особенно крупных пассажирских, пишут Глеб Столяров, Филипп Лебедев и Александр Марров в эксклюзивной статье для агентства Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

Как сообщают источники агентства, из-за санкций «Белавиа» планирует пополнить свой флот тремя отремонтированными самолетами Airbus, ранее принадлежащими гамбийской компании Magic Air.

По данным Flightradar24, три самолета Airbus A330, зарегистрированные на Magic Air, приземлились в Минске 17 августа 2024 года.

Техническое состояние самолетов неудовлетворительное, однако государственная авиакомпания «Белавиа» планирует приобрести их и начать полеты уже в этом весенне-летнем сезоне, сообщил один из источников.

Западные санкции против Беларуси и России направлены на ограничение доступа к запчастям для самолетов, однако многие страны, включая Гамбию, не присоединились к этим ограничениям и не обязаны их исполнять.

Magic Air — это малоизвестная частная компания. По данным реестра компаний министерства юстиции Гамбии, занимается лизингом и обслуживанием самолетов.

Против Гамбии не действуют санкции, хотя отдельные суда попали под санкции США, Великобритании и ЕС за помощь России в обходе ограничений на экспорт нефти. Отраслевое издание Aviation Week сообщило в августе 2024 года, что Magic Air отправила в Беларусь три самолета Airbus из Каира, Стамбула и Маската.

Управление гражданской авиации Гамбии (GCAA) сообщило Reuters, что самолеты были проданы покупателю из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), переправлены в Минск, а затем удалены из реестра Гамбии 19 августа 2024 года.

По словам источников, введение в эксплуатацию самолетов Magic Air в Беларуси продвигается медленно, поскольку они прибыли в плохом техническом состоянии.

Кроме того, поскольку «Белавиа» летает только на самолетах Boeing, ее пилотам пришлось переобучаться для управления Airbus.

Один из источников сообщил, что самолеты будут перекрашен в цвета «Белавиа» и могут начать полеты уже в марте.

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