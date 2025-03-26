Энтузиасты установили, сколько весит современный Интернет 26.03.2025, 20:47

Измерили в Cybertruck и людях.

С момента первой попытка вычислить массу Интернета прошло уже почти 20 лет, и полученная тогда оценка в 50 граммов давно устарела. Новые расчеты свидетельствуют, что с того времени сеть значительно изменилась в весе.

Большие серверные и оптоволоконные кабели весят немало, и это очевидно. Но какой вес имеет сам Интернет и данные, огромные объемы которых ежедневно передают люди по всему миру? Над этим вопросом давно задаются ученые из разных отраслей, пишет Wired.

Кристофер Уайт, президент NEC Laboratories America, придумал новый способ расчета. Он предложил представить, что все данные, хранящиеся в Интернете, собраны в одном месте, и посчитать, сколько энергии понадобится, чтобы закодировать эти данные. Расчет того, сколько весит эта энергия, поможет выяснить, сколько весит Интернет.

В 2018 году Международная корпорация данных подсчитала, что к 2025 году датасфера Интернета достигнет 175 зетабайт. Уайт предложил использовать эти данные. По его подсчетам, при комнатной температуре весь Интернет весил бы 53 квадриллионных грамма.

Также выдвигались предложения хранить данные в структурных блоках природы — ДНК. По текущим оценкам, 1 грамм ДНК может кодировать 215 петабайтов информации. Если размер Интернета составляет 175 зетабайт, это 960 947 граммов ДНК. Это то же самое, что 10−11 средних мужчин из США, одна треть футуристического электрического грузовика Cybertruck или 64 тысяч клубничек.

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