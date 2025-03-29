Путин и Трамп утонули в мечтах Майкл Наки

29.03.2025, 15:14

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Но у них нет рычагов воздействия на Киев.

Чем дольше идет переговорный трек между США и Россией, тем более очевидно становится, что никаким перемирием, а уж тем более миром — не пахнет. Америка полностью заняла сторону России и пытается давить исключительно на Украину, чтобы та пошла на капитуляцию. Проблема для РФ и США заключается в том, что у них нет рычагов для того, чтобы заставить Киев сдаться.

И Путин, и Трамп утонули в мечтах, что они — короли мира и должны договариваться друг с другом, однако Украина уже четвертый год успешно сопротивляется российскому вторжению. Успешно — с поправкой на то, что Украина воюет против превосходящих ее сил, состоящих из России, КНДР и Ирана. У России на порядок больше авиации, ракет, техники и живой силы, однако, несмотря на все это, Россия не приблизилась ни к заявленным в начале вторжения целям, ни к измененным в ходе войны задачам. Все четыре региона, что Путин недавно записал в свою конституцию, не являются полностью захваченными российской стороной.

Когда администрация Трампа пришла в Белый дом, Путин действовал осторожно, пытаясь максимально симулировать открытость к переговорному процессу. Однако за эти пару месяцев Кремль смог убедиться, что Трамп не только не представляет России угрозу, но, ровно наоборот, является главным союзником.

Агрессоры всегда воспринимают слабость как возможность — очевидно, Кремль смог удостовериться в полной импотенции Белого дома и теперь перестает даже симулировать какое-либо движение в сторону мира, откровенно плюя на просьбы и попытки Трампа.

Об этом свидетельствует свежее заявление Путина, в котором он в принципе отрицает любую возможность взаимодействия с Украиной, прямо противореча себе двухмесячной давности (когда он опасался, что Трамп еще может в каком-то виде нести угрозу для России).

Майкл Наки, «Телеграм»

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