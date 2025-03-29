О чем поспорили премьер Турчин и глава Нацбанка Головченко 29.03.2025, 17:41

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Александр Турчин

Перед белорусской экономикой появились большие вызовы.

Назначение бывшего премьера Романа Головченко главой Нацбанка вызвало опасения, что белорусские власти нацелились на серьезное смягчение денежно-кредитной политики. Сначала эти опасения опроверг новый премьер Александр Турчин. А потом «инсинуациями» возмутился и сам Роман Головченко. После чего все стало очень запутанно.

О чем заочно поспорили премьер Александр Турчин и глава Нацбанка Роман Головченко - в новом выпуске программы «Оптимум» на Ютуб-канала «Белорусы и рынок».

Премьер Турчин через несколько дней после своего назначения сказал, что нет никаких причин опасаться за финансовую стабильность. Пообещал, что власти не будут подогревать экономический рост дешевыми деньгами. Сказал, что экономика должна быть экономной, и что он лично ценит стабильность больше показателей роста. Что лишних денег экономике не надо, потому что от лишних денег у нее могут случиться разные финансовые расстройства.

А пятницу 22 марта на специально организованной встрече с руководителями белорусских банков на эти инсинуации обиделся и новый глава Нацбанка, бывший премьер Роман Головченко.

«Где-то начались инсинуации в стиле, что вот правительство там взяло под контроль Нацбанк. Сейчас будут всем деньги раздавать», - сказал Головченко.

Обидеться он обиделся. Но вот с опровержением инсинуаций получилось не очень убедительно. Потому что Роман Головченко собрал банкиров не просто так, а чтобы объяснить им, как правильно надо Родину любить. Что любовь к Родине должна выражаться в совершенно конкретных параметрах кредитно-долговой нагрузки, рассчитанной с учетом индивидуальных возможностей каждого банка.

«Количественные параметры по кредитованию, доведенные на расширенных заседаниях правления, должны восприниматься не как ориентир, а как показатели для безусловного выполнения каждым банком», - сказал Головченко.

То есть получается, что на этой встрече Роман Головченко не опроверг, а подтвердил все опасения, которые я высказывал по поводу его назначения. Сказал, что кредитов должно быть больше, а условия кредитования должны быть мягче. Что банки не должны быть слишком придирчивыми, если какое-то предприятие попросит у них денег.

«Отдельное внимание прошу уделить отсутствию избыточных требований в кредитных договорах», - сказал он.

Потому что экономика замедляется. Расти ей некуда, и единственная возможность обеспечить запланированные параметры роста – это строительство новых заводов и новых цехов и модернизация старых. А еще - жилищное строительство, которое, собственно, поддержало экономический рост в первые два месяца года.

В общем, рост с опорой на внутренние инвестиции. На которые, естественно, нужны деньги. А взять эти деньги можно у банков. Поэтому вот Роман Головченко критиковал банки за то, что они недостаточно участвуют в финансировании реального сектора экономики. Более того, новый глава Нацбанка сказал, что если у банков не будет хватать денег, то Нацбанк готов с ними поделиться.

«В случае возникновения дефицита ликвидности Национальный банк задействует инструменты рефинансирования банков, что будет способствовать снижению процентных ставок», - сказал Головченко.

То есть речь идет не просто о том, чтобы стимулировать банки, чтобы банки своими кредитами стимулировали и симулировали экономический рост. Фактически, речь идет о том, что Нацбанк готов к какой-то форме денежной эмиссии в случае необходимости. Если реальные темпы экономического роста не будут дотягивать до запланированных властями показателей.

И вот эта позиция категорически противоречит установке, которую мы слышали от премьер-министра Александра Турчина.

А глава Нацбанка, получается, выбирает первое. Хотя вообще-то, по штатному расписанию, за стабильность у нас отвечает как раз Нацбанк. А за экономический рост у нас отвечает правительство.

Но проблема, конечно, не в том, кто за что отвечает. А в том, что между двумя ключевыми экономическими ведомствами у нас обнаружились противоречия, которые очень трудно примирить между собой. У вас либо экономика экономная, либо банки кредитуют ее в четыре руки, невзирая на последствия.

И плюрализм мнений — это, конечно, хорошая штука. Но вот сейчас момент для такого плюрализма не очень подходящий. Потому что речь же идет не о мелких разногласиях. Речь идет о принципиальном расхождении. О концептуальном таком выборе пути, по которому должна идти белорусская экономика. Год назад такие дискуссии могли быть уместны. А сейчас уже стоило бы как-то конкретно определиться. Сейчас дискутировать уже некогда. Сейчас перед финансовой стабильностью встают новые вызовы.

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