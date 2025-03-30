Подразделение «Б» Дмитрий Зотиков

30.03.2025, 15:16

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Дмитрий Зотиков

«Вижу, даже орденок заработали и квартирку на Тверской пятикомнатную…»

Ангел Гамилтон, оформляя душу только что умершего знаменитого артиста, укоризненно покачал головой.

- Ай-ай-ай. Что же вы, милейший, так сильно испортили себе некролог?

- В смысле? - спросил артист, с любопытством оглядываясь по сторонам.

- Ну всю жизни пели про неразделенную любовь И вдруг воспылали чувствами к войне. На оккупированных территориях концерты давали. Даже из пулемета стреляли в сторону противника. А там мирные люди были, между прочим.

- Я патриот, - гордо заявил артист. - Если моя страна воюет, неважно с кем и за что, я обязан быть вместе с ней.

- Ну ла, ну да, - пробормотал Гамилтон, перелистывая личное дело. - Вижу, даже орденок заработали и квартирку на Тверской пятикомнатную.

- Лично президент вручал, - похвастался артист. - А вы меня куда оформите? Я хотел бы попасть к маэстрам Бетховену, Баху, Моцарту...

- К Моцарту, говорите, - усмехнулся Гамилтон. - К Моцарту надо с другим некрологом. А вы пойдете, пойдете, пойдете...

- Да не тяните вы уже, - не выдержал артист.

- Пойдете, пойдете, пойдете, - не обращая никого внимания на клиента, продолжал Гамилтон. - В подразделение «Б».

- А что это такое. Подразделение «Б»? - заподозрив неладное, спросил артист.

- А вот там и узнаете. Вам сейчас дальше. Вверх по лестнице и направо.

Артист взял отданные ему Гамилтоном бумаги и, недовольно ворча, отправился по пути, указанном Гамилтоном. На котором висели стрелочки «Подразделение «Б».

Гамилтон, закончив работу, вышел в курилку и увидел там своего друга ангела Иосифа.

- Что еще одного отправил, - спросил тот, давая прикурить.

- Да, - сказал Гамилтон. - Всех б...й собрать в одну кучу и...

- Ну и у нас тут почище будет, - согласился Иосиф. - Ты идешь на концерт Моцарта? Есть два лишних билетика.

Дмитрий Зотиков, «Телеграм»

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