800 миллиардов евро на перевооружение и помощь Украине: сенсационный план ЕС 7 4.03.2025, 12:49

7,100

(Обновлено) Брюссель готов действовать.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила план перевооружения Европы и помощи Украине. План предусматривает мобилизацию 800 млрд евро и включает кредитование на 150 млрд для оборонных нужд. Средства будут использованы для производства средств ПВО и модернизации оборонной инфраструктуры среди стран-членов Евросоюза.

Об этом сообщает Sky News.

Еврокомиссия объявила о значительной инициативе по укреплению оборонного потенциала Европы на фоне угроз, стоящих перед континентом.

Председатель ЕК сообщила, что Европа готова инвестировать в оборону более 150 миллиардов евро, которые должны быть использованы для производства современных средств противовоздушной обороны.

Этот шаг является частью стратегического плана, который фон дер Ляйен описала как «перевооружение Европы».

Одним из основных аспектов этого плана является расширение использования государственного финансирования в оборонной сфере, что позволит странам ЕС осуществлять масштабные инвестиции в разработку и производство новых оборонных технологий.

К тому же, ЕС планирует создать новый механизм кредитования на сумму 150 миллиардов евро, чтобы помочь странам-членам Евросоюза инвестировать в модернизацию своих армий.

Фон дер Ляйен также подчеркнула важность использования возможностей бюджета Европейского Союза для финансирования оборонных инициатив.

Одной из главных задач является обеспечение мобилизации частного капитала через Сберегательно-инвестиционный союз, а также через Европейский инвестиционный банк, что позволит привлечь дополнительные средства для развития оборонной промышленности.

«Это момент для Европы, и мы должны его оправдать», — подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

В общем, эти шаги имеют целью мобилизовать около 800 миллиардов евро для создания мощного оборонного потенциала.

Откуда могут взять эти деньги? Об этом «Настоящему Времени» рассказал советник по политике ЕС Петар Танев.

«Скорее всего, эти средства пойдут из средств, которые предназначались для регионального развития. Чем-то нужно жертвовать. И мы в Брюсселе сейчас ожидаем конкретные призывы к Еврокомиссии, чтобы Еврокомиссия оперативно предоставила соответствующее предложение», – рассказал Танев.

Одной из мер финансовой поддержки стран-членов ЕС может стать ослабление бюджетных правил Евросоюза, чтобы позволить исключить военные расходы из жестких дефицитных ограничений в контексте фискальной политики.

Советник по политике ЕС подчеркнул, что «деньги на самом деле для этого есть»: «Просто сложное фискальное регулирование политики Европейского Союза не предполагает увеличение в тех объемах, в которых мы нуждаемся: это не 3%, не 4%, а от 5% или 6% ВВП, которые должны выделяться на оборонную промышленность».

Есть и другие варианты финансовой поддержки, добавил Танев: сейчас, по его словам, в Брюсселе обсуждается создание оборонного фонда с участием в числе прочих Великобритании, Канады и Норвегии.

«Из тех средств, которые ЕС собирается выделить на оборонную промышленность, эта оборонная промышленность будет использоваться для военной поддержки Украины в том числе. Для защиты Европейского Союза в целом и его внешних границ, и в особенности на восточном фланге, и в целях военной поддержки Украины», – уточнил Танев.

Материально-техническая поддержка Украины со стороны Евросоюза –ракеты, дроны, интегрированные системы противовоздушной обороны, системы ПВО и т.д. – это следующий шаг после стандартизации ВПК стран Европейского Союза, добавил политик.

«В том числе обсуждается, как использовать возможность, масштабы реализации общего ВПК Европейского Союза для отправки миротворческих сил в Украину. Мы часто говорим о необходимости миротворческих сил в Украине, что это, скорее всего, произойдет на основе какого-то мандата. Но, чтобы это было, нам нужна военная промышленность. В тех масштабах, которые это действительно может покрыть и защитить воздушное пространство Украины, на данный момент Евросоюз не располагает излишками. Я считаю, что это должен быть приоритет Европейского Союза. Потому что фактически в таком случае Евросоюз будет защищать стратегически восточный фланг как ЕС, так и НАТО», – резюмировал Танев.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com