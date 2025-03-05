Audi представила новый премиальный универсал
- 5.03.2025, 14:01
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Новинка стала еще более элегантной, технологичной и эффективной.
Компания Audi официально представила шестое поколение премиального универсала Audi A6 Avant. Новинка стала еще более элегантной, технологичной и эффективной. Она поступит в продажу в мае 2025 года, а стартовая цена составит от 58 тысяч евро, сообщает «Автоцентр».
Стильный дизайн и аэродинамика нового Audi A6 Avant
Обновленный универсал не имеет ничего общего с электрическим Audi A6 Avant E-Tron, а его дизайн выполнен в духе младшего Audi A5.
Основные акценты экстерьера:
Обтекаемый кузов с плавными линиями – выглядит атлетично и динамично.
Узкие матричные фары и массивная решетка радиатора добавляют агрессивности.
Задние фонари соединены тонкой диодной полосой, что подчеркивает ширину авто.
Многоспицевые колесные диски и черные рейлинги на крыше придают автомобилю солидность.
Спойлер и «плавник» на крыше улучшают аэродинамику.
Размеры нового Audi A6 Avant:
— Длина – 4990 мм
— Колесная база – 2927 мм
— Ширина – 1880 мм
— Коэффициент лобового сопротивления – 0,25, что делает новый A6 самым аэродинамичным универсалом Audi с ДВС в истории.
Технологичный салон с ChatGPT и премиальным комфортом
Интерьер нового Audi A6 Avant получил современное цифровое оснащение и премиальные материалы.
Что нового в салоне:
— Цифровая приборная панель – 11,9 дюйма
— Мультимедийный дисплей – 14,5 дюйма
— Отдельный экран для переднего пассажира
— Голосовой помощник ChatGPT
— Аудиосистема Bang & Olufsen
— Четырехзонный климат-контроль
— «Цифровые шторы» для панорамной крыши
Audi A6 также оснащен самыми современными системами помощи водителю и ассистентами безопасности.
Линейка двигателей: бензин, дизель и мягкий гибрид
Новый Audi A6 Avant 2025 будет представлен в трех версиях:
2.0-литровый бензиновый турбодвигатель
— Мощность – 201 л.с., 340 Нм крутящего момента
— Привод – передний
2.0-литровый дизельный TDI (мягкий гибрид)
— Мощность – 201 л.с., 400 Нм крутящего момента
— Привод – передний или полный
3.0-литровый топовый мотор
— Мощность – 362 л.с., 550 Нм крутящего момента
— Разгон 0-100 км/ч – 4,7 секунды
— Максимальная скорость – 250 км/ч
— Привод – полный
Когда Audi A6 Avant поступит в продажу?
Премиальный универсал Audi A6 Avant 2025 официально появится на рынке в мае 2025 года, а стартовая цена составит от 58 000 евро.