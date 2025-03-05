Audi представила новый премиальный универсал 5.03.2025, 14:01

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Новинка стала еще более элегантной, технологичной и эффективной.

Компания Audi официально представила шестое поколение премиального универсала Audi A6 Avant. Новинка стала еще более элегантной, технологичной и эффективной. Она поступит в продажу в мае 2025 года, а стартовая цена составит от 58 тысяч евро, сообщает «Автоцентр».

Стильный дизайн и аэродинамика нового Audi A6 Avant

Обновленный универсал не имеет ничего общего с электрическим Audi A6 Avant E-Tron, а его дизайн выполнен в духе младшего Audi A5.

Основные акценты экстерьера:

Обтекаемый кузов с плавными линиями – выглядит атлетично и динамично.

Узкие матричные фары и массивная решетка радиатора добавляют агрессивности.

Задние фонари соединены тонкой диодной полосой, что подчеркивает ширину авто.

Многоспицевые колесные диски и черные рейлинги на крыше придают автомобилю солидность.

Спойлер и «плавник» на крыше улучшают аэродинамику.

Размеры нового Audi A6 Avant:

— Длина – 4990 мм

— Колесная база – 2927 мм

— Ширина – 1880 мм

— Коэффициент лобового сопротивления – 0,25, что делает новый A6 самым аэродинамичным универсалом Audi с ДВС в истории.

Технологичный салон с ChatGPT и премиальным комфортом

Интерьер нового Audi A6 Avant получил современное цифровое оснащение и премиальные материалы.

Что нового в салоне:

— Цифровая приборная панель – 11,9 дюйма

— Мультимедийный дисплей – 14,5 дюйма

— Отдельный экран для переднего пассажира

— Голосовой помощник ChatGPT

— Аудиосистема Bang & Olufsen

— Четырехзонный климат-контроль

— «Цифровые шторы» для панорамной крыши

Audi A6 также оснащен самыми современными системами помощи водителю и ассистентами безопасности.

Линейка двигателей: бензин, дизель и мягкий гибрид

Новый Audi A6 Avant 2025 будет представлен в трех версиях:

2.0-литровый бензиновый турбодвигатель

— Мощность – 201 л.с., 340 Нм крутящего момента

— Привод – передний

2.0-литровый дизельный TDI (мягкий гибрид)

— Мощность – 201 л.с., 400 Нм крутящего момента

— Привод – передний или полный

3.0-литровый топовый мотор

— Мощность – 362 л.с., 550 Нм крутящего момента

— Разгон 0-100 км/ч – 4,7 секунды

— Максимальная скорость – 250 км/ч

— Привод – полный

Когда Audi A6 Avant поступит в продажу?

Премиальный универсал Audi A6 Avant 2025 официально появится на рынке в мае 2025 года, а стартовая цена составит от 58 000 евро.

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