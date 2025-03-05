В гандбольной Лиге чемпионов состоялся матч с участием белорусов 5.03.2025, 23:07

«Кельце» Королька обыграл «Загреб» Белявского и вышел в плей-офф.

5-6 марта проходят матчи в рамках 14-го тура Лиги чемпионов по гандболу среди мужчин с участием белорусских гандболистов.

«Кельце» Королька обыграл «Загреб» Белявского и вышел в плей-офф (27:26). Королек отметился тремя заброшенными мячами, Белевский – двумя.

«Веспрем» Никита Вайлупов сыграет с «Фюхзе».

«Висла» Кирилл Самойло встретится со «Спортингом».

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