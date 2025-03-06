В Польше белорус попал в рядовое ДТП 4 6.03.2025, 10:49

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Теперь ему грозит депортация.

Артём получил водительские права в Германии ещё в 2016 году, а спустя пять лет переехал в Польшу и купил здесь машину. Недавно во время проверки документов сотрудники полиции заподозрили Артёма в подделке водительского удостоверения. Документ отправили на экспертизу. Мужчина уверен в своей правоте, но опасается получить депортацию. Своей историей он поделился с MOST.

«Сразу начали прессовать»

В ноябре 2024 года Артём попал в ДТП. В его автомобиль въехал таксист, не успев затормозить на светофоре. В такой ситуации мужчина оказался впервые, но сразу вызвал полицию. Прибывшие на место сотрудники собрали документы у участников ДТП, а спустя некоторое время пригласили Артёма в свою машину.

— Там меня почти сразу начали спрашивать, где я купил права. Пытались меня расколоть, что ли, потому что, по их мнению, права были ненастоящими, — вспоминает белoрус.

Таксиста отпустили домой. Белoрус же провёл в полицейской машине около двух часов, пока полицейские искали в Интернете информацию о том, как выглядят немецкие права. В итоге сотрудники связались с начальством, а то приказало арестовать Артёма. На него надели наручники и отвезли в участок.

Опасались, что сбежит

В участке Артём пробыл около часа. Там у него отобрали немецкое водительское удостоверение и отпустили. Взамен выдали справку об изъятии водительских прав и семидневное разрешение на вождение.

— Они сказали: «Мы быстро всё проверим. Через неделю придёшь и заберёшь права, если всё [будет в порядке]», — воспроизводит разговор Артём.

Белoрусу вручили повестку — он должен был явиться в полицию через семь дней — и протокол задержания. В нём было написано, что причиной стало «обоснованное подозрение в использовании поддельного документа в качестве подлинного и опасение сокрытия или побега».

Справка из Германии не помогла

На следующий день Артём обратился к адвокату.

Попасть в полицию спустя неделю мужчине не удалось: полицейский отменил визит, сославшись на то, что «ещё не читал дело».

Тогда мужчина отправился в Германию — за справкой, что его водительские права действительны. Полученный документ с печатью госоргана Артём затем передал адвокату, а та направила её в полицию.

Но и это не помогло сдвинуть дело с мёртвой точки. Три месяца адвокат пыталась назначить дату нового визита в полицию, но его каждый раз переносили.

— Только 19 февраля я попал к ним. Полицейский, который ведёт моё дело, был в отпуске, а вместо него была полицейская, которая ничего не знает про моё дело. Она сказала только, что они сами отправили запрос в Германию по почте и что отправили мои права на экспертизу, которая занимает от шести месяцев.

Мужчина обращает внимание, что водительское удостоверение, полученное в Европейском союзе, необязательно обменивать на польское, в отличие от белoрусского. Поэтому его удивило, что проверка европейского документа занимает столько времени. Артём предполагает, что будет без прав «ещё очень и очень долго».

Адвокат Артёма лишь разводит руками и советует ждать. Сейчас белoрус обратился за «вторым мнением»: консультанты запросили в полиции копию дела и занялись его изучением.

Неожиданный суд

После аварии полиция завела два дела: административное — о ДТП и уголовное — о фальсификации документов.

Признали ли таксиста виновным в совершении ДТП, Артём не знает. Самого его в этом не обвиняли, но и в качестве потерпевшей стороны в суд не вызывали. Однако неожиданно выяснилось, что по итогам ДТП комиссариат полиции подал в суд ещё и другое заявление, против Артёма — за езду без прав. И пока уголовное разбирательство по его водительскому удостоверению всё ещё идёт, а экспертиза проводится, по административному делу он уже признан виновным.

Дело в том, что незначительные дела по заявлению полиции суд может рассматривать без участия сторон. Так было и в случае Артёма. Суд лишил его прав на год и назначил штраф в размере 1,5 тыс. злотых.

— Это абсурдно, потому что доказательства того, что я действительно был без прав, нету. Так как основой для вынесения такого приговора должно быть решение по второму делу (о фальсификации документа. — Прим.), — рассуждает Артём. С адвокатом они уже подали апелляцию, но решения по ней пока нет.

Грозит депортация?

Отсутствие водительского удостоверения сломало привычную жизнь семьи. Раньше Артём отвозил ребёнка в школу на машине, теперь приходится вызывать такси.

Более того, Артем боится, что уголовное дело окончится депортацией.

— Фактически я рискую получить тюремный срок и депортацию, а в Беларусь я поехать не могу по известным (политическим. — Прим.) причинам. И вот я в совершенно подвешенном состоянии уже четыре месяца и ещё неизвестно сколько буду, — сетует Артём.

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