закрыть
6 марта 2025, четверг, 11:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Что скажут американцы?

  • Александр Подрабинек
  • 6.03.2025, 11:40
Что скажут американцы?

О речи Трампа в Конгрессе.

В завершение своей вчерашней речи в Конгрессе Дональд Трамп заявил, что он начинает осуществлять свою программу: «Золотой век Америки только начинается».

Мне это напоминает услышанное в детстве обещание партии и правительства: «Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме». Даже срок был на это отпущен: 20 лет, к 1980 году. По детской наивности я тогда поверил обещаниям и очень радовался, что мне предстоит жить в такое золотое время.

А спустя 20 лет я уже сидел в советском концлагере, вкушая все прелести коммунизма. Интересно, что скажут американцы через 20 лет?

Александр Подрабинек, «Фейсбук»

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путь к миру — демонтаж диктатур
Путь к миру — демонтаж диктатур Андрей Санников
Визит Зеленского закончился победой Украины
Визит Зеленского закончился победой Украины Юрий Фельштинский
Академиев не кончали
Академиев не кончали Ирина Халип
Путин торгует краденым
Путин торгует краденым Виталий Портников