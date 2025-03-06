Что скажут американцы? Александр Подрабинек

6.03.2025, 11:40

О речи Трампа в Конгрессе.

В завершение своей вчерашней речи в Конгрессе Дональд Трамп заявил, что он начинает осуществлять свою программу: «Золотой век Америки только начинается».

Мне это напоминает услышанное в детстве обещание партии и правительства: «Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме». Даже срок был на это отпущен: 20 лет, к 1980 году. По детской наивности я тогда поверил обещаниям и очень радовался, что мне предстоит жить в такое золотое время.

А спустя 20 лет я уже сидел в советском концлагере, вкушая все прелести коммунизма. Интересно, что скажут американцы через 20 лет?

Александр Подрабинек, «Фейсбук»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com