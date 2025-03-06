Что скажут американцы?
- Александр Подрабинек
- 6.03.2025, 11:40
О речи Трампа в Конгрессе.
В завершение своей вчерашней речи в Конгрессе Дональд Трамп заявил, что он начинает осуществлять свою программу: «Золотой век Америки только начинается».
Мне это напоминает услышанное в детстве обещание партии и правительства: «Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме». Даже срок был на это отпущен: 20 лет, к 1980 году. По детской наивности я тогда поверил обещаниям и очень радовался, что мне предстоит жить в такое золотое время.
А спустя 20 лет я уже сидел в советском концлагере, вкушая все прелести коммунизма. Интересно, что скажут американцы через 20 лет?
Александр Подрабинек, «Фейсбук»