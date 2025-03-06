«У режима Лукашенко нет выхода из угла, в который он себя загнал»5
- 6.03.2025, 11:53
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Европе придется идти на более серьезные шаги.
Эксперт Финского института международных отношений Григорий Нижников рассказал «Немецкой волне», как повлияет на режим Лукашенко усиления позиций Европы:
— Если Европа решит поддерживать Украину еще сильнее, то нужно будет увеличивать свое санкционное давление на Россию и там, где раньше были полумеры, идти на более серьезные шаги. И на режим Лукашенко будет еще большее давление. У режима Лукашенко нет выхода из того угла, в который он себя загнал.
Если Европа решит: давайте начнем думать о своей безопасности и будем поддерживать Украину до конца, то давление на Беларусь должно будет вырасти. Это естественное состояние эскалации военных действий, и Беларусь как союзник Москвы будет одним из направлений большего давления.