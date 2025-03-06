«У режима Лукашенко нет выхода из угла, в который он себя загнал» 5 6.03.2025, 11:53

4,848

Европе придется идти на более серьезные шаги.

Эксперт Финского института международных отношений Григорий Нижников рассказал «Немецкой волне», как повлияет на режим Лукашенко усиления позиций Европы:

— Если Европа решит поддерживать Украину еще сильнее, то нужно будет увеличивать свое санкционное давление на Россию и там, где раньше были полумеры, идти на более серьезные шаги. И на режим Лукашенко будет еще большее давление. У режима Лукашенко нет выхода из того угла, в который он себя загнал.

Если Европа решит: давайте начнем думать о своей безопасности и будем поддерживать Украину до конца, то давление на Беларусь должно будет вырасти. Это естественное состояние эскалации военных действий, и Беларусь как союзник Москвы будет одним из направлений большего давления.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com