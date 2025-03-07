NYT: Трамп хочет пересмотреть договор о границе между США и Канадой 15 7.03.2025, 18:39

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Дональд Трамп

Об этом он заявил в разговоре с канадским премьером Трюдо.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что не признает действующим договор, который определяет границу между США и Канадой. Он выразил намерение пересмотреть этот документ.

Об этом сообщает The New York Times.

Во время одного из разговоров Трампа с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, американский президент заявил, что не считает действующим договор, который определяет границу между США и Канадой.

Более того, он заявил, что хочет его пересмотреть, хоть и не предоставил никаких дополнительных объяснений.

Договор о границе, о котором упомянул Трамп, был заключен в 1908 году и закрепил международную границу между Канадой, которая тогда была британским доминионом, и Соединенными Штатами.

Трамп также выразил желание пересмотреть договоренности по совместному использованию озер и рек между странами, что регулируется несколькими соглашениями. Ранее он уже выражал интерес к этой теме.

Канадские чиновники восприняли эти заявления серьезно, особенно учитывая то, что Трамп уже публично заявлял о намерении «поставить Канаду на колени».

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