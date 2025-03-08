США потребовали от Китая многомиллиардную компенсацию за COVID-19 11 8.03.2025, 14:17

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Решение вынес судья Восточного округа Миссури.

Суд Восточного округа Миссури вынес решение о виновности правительства Китая в сокрытии информации о распространении коронавируса на начальном этапе пандемии. Как сообщает The New York Times, суд постановил взыскать с КНР более 24 млрд долларов.

Иск против Китая был подан в апреле 2020 года генеральным прокурором штата Миссури. Власти утверждали, что Пекин утаивал сведения о существовании и распространении COVID-19, а затем прекратил поставки средств индивидуальной защиты за границу. Судья Стивен Н. Лимбо-младший в своем постановлении отметил, что Китай «вводил мир в заблуждение относительно опасностей и масштабов пандемии» и «занимался монополистическими действиями по накоплению медицинских ресурсов». По его мнению, это существенно затруднило своевременное реагирование на пандемию в США и привело к нехватке защитного оборудования для медицинского персонала.

Власти штата Миссури заявили, что намерены добиться исполнения судебного решения, в том числе путем ареста китайских активов на территории США. Официальный Пекин уже выразил несогласие с вердиктом.

Напомним, в декабре 2019 года Китай официально сообщил Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке пневмонии в городе Ухань. В марте 2020 года глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил COVID-19 пандемией из-за быстрого распространения вируса. Согласно последним данным, от коронавируса скончались более 7 миллионов человек по всему миру. В январе 2025 года Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США опубликовало доклад, в котором указало на лабораторное происхождение вируса.

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