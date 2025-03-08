Топ-6 фильмов и сериалов о сильных женщинах, которые вдохновляют на перемены 8.03.2025, 16:44

Один из них называется «Горничная».

Кинематограф имеет силу влиять на людей, их настроение и эмоции, укреплять в ценностях и мотивировать к действиям. Фильмы и сериалы о сильных женщинах могут поразить и показать, что такое действительно сильный характер и как достигать своего.

По этому случаю «24 Канал» подготовил подборку фильмов и сериалов о сильных женщинах, которые будут мотивировать и вдохновят к изменениям.

«Почему женщины убивают»

События сериала разворачиваются в одном и том же доме. Здесь в три разные эпохи жило три разных женщины. Каждая из них сталкивалась с одной и той же проблемой. В этом шоу продемонстрировали женскую силу, месть, а также дружбу и солидарность.

«Горничная»

Молодая девушка Алекс с маленькой дочкой на руках выходит из проблемных отношений. Чтобы обеспечить себя и дочь, она устраивается уборщицей. С этого времени ее жизнь превращается в борьбу за выживание.

«Большая маленькая ложь»

Сериал рассказывает историю пяти женщин, которая живет своей жизнью в небольшом городе. Их покой нарушает загадочное убийство. Женщины борются со стереотипами, учатся стоять за самих себя и друг за друга.

«Эрин Брокович»

Легендарная Джулия Робертс сыграла главную роль в этом фильме. Ее героиня разоблачает масштабную экологическую аферу и готова несмотря ни на что бороться с несправедливостью.

«Скрытые фигуры»

В центре сюжета – группа талантливых афроамериканок, которые проводят для НАСА математические вычисления. Их используют для запуска первых космических миссий США.

«Малышка на миллион долларов»

Это история о девушке-боксера, которая готова на все ради своей мечты. Она уверена, что станет звездой женского бокса. На этом пути девушку сопровождает тренер – бывший боец, который стал для нее настоящим наставником.

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