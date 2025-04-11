Литва на «Рамштайне» обязалась выделить 30 миллионов евро на помощь Украине 11.04.2025, 19:56

Из них 20 миллионов евро пойдут на закупку артиллерийских снарядов.

На заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат «Рамштайн») 11 апреля Литва обязалась выделить 30 млн евро на различные форматы военной помощи Киеву.

Об этом на Х написала министр обороны Литвы Довиле Шакалиене.

По словам Шакалиене, 20 миллионов евро литовского взноса пойдут на инициативу Чехии по закупке артиллерийских снарядов для Украины – в дополнение к уже выделенным 13 миллионам.

Еще 7 миллионов евро Литва предоставит для защиты Украины от дронов – в частности для противодронных ружей и средств РЭБ малого радиуса действия.

Остальные средства будут реализованы через возглавляемую Литвой коалицию по разминированию, которая в течение 2025 года обязалась подготовить и оснастить 7 украинских батальонов.

В целом, по словам руководительницы литовского Минобороны, страна уже обязалась предоставить Украине военной помощи на 110 миллионов евро в 2025 году, и это число должно вырасти до минимум 200 миллионов.

В целом же во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе 11 апреля государства-участники пообещали Украине увеличить военную помощь на общую сумму 21 млрд евро.

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