Первый глава МИД России объявлен в РФ «иноагентом» 2 11.04.2025, 20:32

Андрей Козырев

Сейчас Андрей Козырев проживает в Майами.

Министерство юстиции России объявило «иноагентом» бывшего министра иностранных дел страны Андрея Козырева. Как следует из обнародованной в пятницу, 11 апреля, записи на сайте Минюста, Козырев выступал против войны России в Украине, пишет «Немецкая волна».

«Взаимодействует с иностранными площадками, проживает за пределами РФ», - добавили в Минюсте РФ. Весной 2022 года экс-министр в знак протеста против полномасштабного вторжения России в Украину призвал «всех российских дипломатов уйти в отставку».

«Уважаемые дипломаты России, вы - профессионалы, а не дешевые пропагандисты. Когда я работал в МИД, я гордился своими коллегами. Сейчас просто нельзя поддерживать кровавую братоубийственную войну в Украине», - написал он в соцсети X.

В марте 2025 года Козырев в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону высказал мнение, что президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно продолжать требовать у союзников оружие, чтобы вернуть территорию.

Андрей Козырев - первый министр иностранных дел РФ. Должность главы МИД РФ он занимал с 1990 по 1996 годы. С 2012 года Козырев проживал в Майами (штат Флорида) в США. В 2019 году он призывал к импичменту Дональда Трампа и высказал мнение, что Соединенные Штаты перестают быть «маяком нравственной истины».

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