Мир отреагировал на российский удар по Сумам в Вербное воскресенье 7 13.04.2025, 19:56

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Погибли более 30 человек.

Представители разных стран отреагировали на российскую атаку на город Сумы в воскресенье, 13 апреля, в результате которой погибли более 30 человек, среди которых двое детей. Почти 100 пострадавших, передает New Voice.

В частности на ракетный удар России по Сумах отреагировал премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Он заявил, что российский диктатор Владимир Путин должен согласиться на немедленное прекращение огня без всяких условий.

«Я шокирован ужасными атаками России на гражданское население в Сумах, и мои мысли с жертвами и их близкими в это трагическое время. Президент (Украины Владимир — ред.) Зеленский продемонстрировал свою приверженность миру», — отметил Стармер.

Также на атаку РФ отреагировал спецпредставитель президента США Кит Келлог. Он заявил, что атака России на гражданские объекты «переходит любую грань приличия».

«Сегодняшняя атака российских войск на гражданские объекты в Сумах в Вербное воскресенье пересекает любую грань приличия. Есть десятки погибших и раненых среди гражданского населения. Как бывший военачальник, я понимаю, что такое целенаправленные удары, и это неправильно», — написал Келлог в соцсети Х.

Он добавил, что именно поэтому президент США Дональд Трамп сейчас прилагает все усилия, чтобы положить конец войне России против Украины.

Президент Франции Эммануэль Макрон в свою очередь отметил необходимость решительных мер, чтобы заставить страну-агрессора Россию прекратить огонь. Он отметил, что Франция сейчас работает со своими партнерами, чтобы достичь этой цели.

«Всем известно, что только Россия хотела этой войны. Сегодня очевидно, что только Россия решила ее продолжать. Вопреки человеческим жизням, международному праву и дипломатическим предложениям президента Трампа… Жертвам, раненым, всей Украине, которая сопротивляется: наша солидарность, наше уважение, наша преданность», — написал Макрон.

Президент Литвы Гитанас Науседа назвал российскую атаку на Сумы «пощечиной всем тем, кто стремится и желает мира».

«Цивилизованный мир должен применить силу, чтобы остановить этих варваров, которые убивают мирных жителей и детей. Наши сердца с семьями жертв и раненых», — подчеркнул Науседа.

Он добавил, что Литва подтверждает свою приверженность поддержке Украины и президента Владимира Зеленского в достижении справедливого мира.

Председатель Европейского Совета Антониу Кошта выразил возмущение ракетным ударом РФ по Сумах и подчеркнул, что «ответственные за эти атаки должны быть привлечены к ответственности».

«Я возмущен преступной ракетной атакой России на центр города Сумы. Россия продолжает свою кампанию насилия, в очередной раз демонстрируя, что эта война существует и продолжается только потому, что Россия так решила. Мое сердце с жертвами, их семьями и всеми, кто пострадал от очередного грубого акта агрессии. Европейский Союз всегда будет с героическим народом Украины», — отметил Кошта.

Президент Молдовы Майя Санду также отреагировала на атаку РФ и призвала усилить противовоздушную оборону Украины для спасения жизней.

«Вербное воскресенье — это день мира. Сегодня утром, когда люди собрались на молитву, Россия бомбила Сумы, в результате чего погибли и были ранены мирные жители… Агрессор должен быть привлечен к ответственности. Такому злу нет оправдания», — подчеркнула Санду.

Олаф Шольц, который сейчас исполняет обязанности канцлера Германии, также осудил российский удар по Сумах. Он подчеркнул, что РФ должна согласиться на всеобъемлющее прекращение огня. По словам Шольца, Германия сейчас работает над этим со своими партнерами.

«Кадры из Сум, где в Вербное воскресенье российские ракеты убили невинных мирных жителей, ужасные. Наши мысли с семьями погибших и раненых. Германия самым решительным образом осуждает это варварское нападение», — написал Шольц.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, комментируя удар РФ, подчеркнул, что Россия не стремится к миру и не хочет меняться.

«Я думаю обо всех тех, кто выжил после ужасного нападения на город Сумы. Россия не хочет меняться, Россия не стремится к миру. Ею руководят убийцы, которые ежедневно доказывают, что они не стремятся к миру. Чешская Республика остается с Украиной», — написал Липавский в соцсети Х.

Премьер-министр Польши Дональд Туск также отреагировал на российский удар по Сумах.

«Российская версия перемирия. Кровавое Вербное воскресенье, Сумы», — написал он в соцсети Х.

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