ВСУ взяли в плен «вагнеровца», который ходил с Пригожиным на Москву 2 15.04.2025, 8:11

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Оккупант рассказал о мятеже и не только.

Российский штурмовик, которого взяли в плен бойцы «Азова», рассказал о службе в военной компании «Вагнер» и походе на Москву вместе с ее главарем Евгением Пригожиным.

Разговор с Виталием Тюменцевым из Алтайского края опубликован в Telegram-канале «Николаевский Ванек». Весной 2023 года он подписал контракт с ЧВК «Вагнер», а вскоре познакомился с Пригожиным, который приехал поздравлять своих наемников с 9 мая:

«Он «кусался» с Москвой. Потому что чиновникам больше денег заработать надо было и людей губить. А он правду начал говорить».

Оккупант говорит, что был разочарован решением главаря «вагнеровцев» прекратить движение в сторону российской столицы. Уже в Беларуси он освободился и вернулся в Россию, однако там его посадили и уговорили подписать контракт с министерством обороны.

Тюменцев рассказывает о больших потерях российской армии - из шести экипажей машин, на которых оккупанты заехали в Торецк, выжили только те, кто сдался в украинский плен. По словам захватчика, командование 9 отдельной мотострелковой бригады отдавало приказы «обнулять» тех, кто убегал во время боя.

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