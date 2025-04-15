ВСУ взяли в плен «вагнеровца», который ходил с Пригожиным на Москву

ВСУ взяли в плен «вагнеровца», который ходил с Пригожиным на Москву2
- 15.04.2025, 8:11
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Оккупант рассказал о мятеже и не только.
Российский штурмовик, которого взяли в плен бойцы «Азова», рассказал о службе в военной компании «Вагнер» и походе на Москву вместе с ее главарем Евгением Пригожиным.
Разговор с Виталием Тюменцевым из Алтайского края опубликован в Telegram-канале «Николаевский Ванек». Весной 2023 года он подписал контракт с ЧВК «Вагнер», а вскоре познакомился с Пригожиным, который приехал поздравлять своих наемников с 9 мая:
«Он «кусался» с Москвой. Потому что чиновникам больше денег заработать надо было и людей губить. А он правду начал говорить».
Оккупант говорит, что был разочарован решением главаря «вагнеровцев» прекратить движение в сторону российской столицы. Уже в Беларуси он освободился и вернулся в Россию, однако там его посадили и уговорили подписать контракт с министерством обороны.
Тюменцев рассказывает о больших потерях российской армии - из шести экипажей машин, на которых оккупанты заехали в Торецк, выжили только те, кто сдался в украинский плен. По словам захватчика, командование 9 отдельной мотострелковой бригады отдавало приказы «обнулять» тех, кто убегал во время боя.