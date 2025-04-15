Эксклюзивы за $1,6 миллиона: на продажу выставили редкие авто звездного спортсмена 2 15.04.2025, 13:16

В США продают автомобили из коллекции лучшего хоккеиста всех времен Уэйна Гретцки.

В США продают автомобили из коллекции лучшего хоккеиста всех времен Уэйна Гретцки. Новых владельцев ищут для роскошного Rolls-Royce и суперкара Ford.

О раритетных авто Уэйна Грецки рассказали на сайтах продавцов.

На аукцион RM Sotheby's выставили кабриолет Rolls-Royce Corniche IV. В 1994 году Уэйн Гретцки стал лучшим игроком в истории НХЛ и руководство его клуба «Лос-Анджелес Кингз» решило отметить это достижение, подарив хоккеисту роскошное авто.

Всего изготовлено всего 219 Rolls-Royce Corniche IV. Салон кабриолета отделан дорогой кожей и деревом, а под капотом установлен 6,75-литровый V8, который работает в паре с 4-ступенчатым автоматом.

Кабриолет Rolls-Royce хорошо сохранился, а его пробег составляет 14,7 тыс. Сейчас его стартовая стоимость на аукционе составляет 895 тыс. долларов.

Суперкар Ford GT Уэйна Гретцки продают на сайте DuPont Registry. Хоккеист приобрел авто в 2006 году, причем выбрал особую лимитированную версию Heritage Edition, выпущенную тиражом из 343 экземпляров.

Автомобиль окрашен в цвета гоночных Ford GT40, которые побеждали в 24-часовых гонках в Ле-Мане. К тому же, суперкар украсили номером 99, под которым выступал Уэйн Гретцки.

Ford GT Heritage Edition оснащен 5,4-литровым компрессорным V8 мощностью 550 л. с. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 3,8 с и развить 330 км/ч. Пробег авто Уэйна Гретцки составляет всего 1974 км, а цена составляет $800 000.

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