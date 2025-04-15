Как у Беларуси появился телефонный код «+375» 1 15.04.2025, 19:13

И для каких целей зарезервировали «+0».

Завтра, 16 апреля, международному телефонному коду Беларуси исполняется ровно 30 лет. В 1995 году страна впервые начала использовать код «+375», который стал важной частью ее интеграции в мировую систему связи, рассказали в Минсвязи.

Свой международный код Беларусь получила после обретения независимости. До этого страна, как и другие республики СССР, пользовалась кодом «+7», который сегодня принадлежит России.

«В 1960 году агентство ООН, которое позже стало Международным союзом электросвязи, предложило ввести уникальные коды для стран, чтобы упростить международную телефонию. Европа получила коды в диапазоне от 3 до 4, СССР — код 7. После распада Союза Беларусь присоединилась к европейской зоне и получила номер 375», — рассказал первый заместитель министра связи и информатизации Павел Ткач.

Забавный факт: согласно легенде, код «+0» был оставлен не для стран, а для… межпланетной связи. По задумке разработчиков, в будущем этот код могли бы использовать колонии за пределами Земли. Так что если когда-нибудь вам позвонят с номера, начинающегося на «+0», — возможно, это будет звонок с Луны или Марса!

Как устроены международные телефонные коды:

код «+1» закреплен за США, Канадой и частью стран Карибского бассейна;

коды «+3» и «+4» получили европейские страны;

«+7» достался СССР, а после его распада Россия и Казахстан решили сохранить его для своих сетей;

Беларусь выбрала «+375», Украина — «+380», Литва — «+370», Латвия — «+371».

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