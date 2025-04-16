Трамп продлил запрет на вход российских судов в американские порты
- 16.04.2025, 21:06
На год.
Еще на год президент США Дональд Трамп продлил действие запрета на вход российских судов в американские порты. Речь идет также о судах, так или иначе связанных с Россией, сообщает Федеральный реестр США.
В документе говорится, что политика и действия правительства РФ продолжают составлять чрезвычайную ситуацию национального масштаба, вызванную нарушением или угрозой нарушения международных отношений Соединенных Штатов.
«Я продлеваю на один год действие чрезвычайного положения в отношении Российской Федерации и изложенных в прокламации 10371 чрезвычайных полномочий, касающихся регулирования стоянки и движения связанных с Россией судов в портах Соединенных Штатов», – говорится в документе.