Британия успешно испытала новое оружие, которое «сжигает» рои дронов

Британия успешно испытала новое оружие, которое «сжигает» рои дронов3
- 17.04.2025, 13:59
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Результаты впечатляют.
Великобритания испытала новое электронное оружие, которое способно «сжигать» вражеские беспилотники или выводить их из строя с помощью мощных радиочастот.
Об этом пишет Financial Times.
Речь идет о RapidDestroyer, разработанном консорциумом во главе с французским оборонным гигантом Thales. Он использует высокомощное радиочастотное излучение для дистанционного вывода из строя или уничтожения электроники дронов.
По данным Министерства обороны Британии, в недавнем испытании это оружие нейтрализовало два роя по восемь дронов, а всего в ходе испытаний было обнаружено, атаковано и уничтожено более 100 дронов.
Технология все еще находится на раннем этапе: RapidDestroyer размещается на кузове грузовика и требует значительного количества энергии.
Как отмечается, новая технология электромагнитного оружия излучает широкий пучок энергии, который является относительно дешевым и способным одновременно выводить из строя несколько дронов.
Эксперты отмечают, что это делает оружие эффективным против вражеских роев, хотя его неизбирательность снижает эффективность в защите инфраструктуры, например, аэропортов.
«Высокомощные микроволновые системы потенциально являются очень эффективным средством защиты от большого количества дронов, а возможно и крылатых ракет, в ситуациях, когда их широкий конус действия не создает больше проблем, чем решает», – сказал Джастин Бронк из Королевского института объединенных служб в Лондоне.
Он отметил, что в определенных условиях – например, на базах в пустыне, на передовой, «где не слишком волнует, что творится с той стороны», или на военных кораблях в море – они значительно усиливают противодроновые возможности.
Ожидается также, что RapidDestroyer также станет элементом противоракетной обороны.