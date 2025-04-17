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Британия успешно испытала новое оружие, которое «сжигает» рои дронов

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  • 17.04.2025, 13:59
  • 3,458
Британия успешно испытала новое оружие, которое «сжигает» рои дронов

Результаты впечатляют.

Великобритания испытала новое электронное оружие, которое способно «сжигать» вражеские беспилотники или выводить их из строя с помощью мощных радиочастот.

Об этом пишет Financial Times.

Речь идет о RapidDestroyer, разработанном консорциумом во главе с французским оборонным гигантом Thales. Он использует высокомощное радиочастотное излучение для дистанционного вывода из строя или уничтожения электроники дронов.

По данным Министерства обороны Британии, в недавнем испытании это оружие нейтрализовало два роя по восемь дронов, а всего в ходе испытаний было обнаружено, атаковано и уничтожено более 100 дронов.

Технология все еще находится на раннем этапе: RapidDestroyer размещается на кузове грузовика и требует значительного количества энергии.

Как отмечается, новая технология электромагнитного оружия излучает широкий пучок энергии, который является относительно дешевым и способным одновременно выводить из строя несколько дронов.

Эксперты отмечают, что это делает оружие эффективным против вражеских роев, хотя его неизбирательность снижает эффективность в защите инфраструктуры, например, аэропортов.

«Высокомощные микроволновые системы потенциально являются очень эффективным средством защиты от большого количества дронов, а возможно и крылатых ракет, в ситуациях, когда их широкий конус действия не создает больше проблем, чем решает», – сказал Джастин Бронк из Королевского института объединенных служб в Лондоне.

Он отметил, что в определенных условиях – например, на базах в пустыне, на передовой, «где не слишком волнует, что творится с той стороны», или на военных кораблях в море – они значительно усиливают противодроновые возможности.

Ожидается также, что RapidDestroyer также станет элементом противоракетной обороны.

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