Украинские военные получат современные штурмовые винтовки Bren-2 17.04.2025, 18:39

1,028

Прощай, «калаш».

В Украине начали производить чешские штурмовые винтовки Bren 2 и отныне это оружие будет поступать украинским военным. Об этом в четверг, 17 апреля, сообщает Укроборонпром.

«Настоящим казакам Сечь — мать, Великий Луг — отец, а Bren 2 — верный друг и надежный помощник в уничтожении врагов. Прощай, калаш, добро пожаловать, CZ Bren 2 Sich», — сказано в сообщении.

20 марта стало известно, что одно из украинских предприятий оборонно-промышленного комплекса и норвежская компания Nammo подписали заявление о партнерстве, которое предусматривает создание совместного предприятия по производству боеприпасов калибром 155-мм.

22 марта во время визита президента Чехии Петра Павела в Украину ему продемонстрировал ему производство украинского вооружения. В частности, одно из украинских предприятий собирает штурмовые винтовки Bren-2 по лицензии компании Česká Zbrojovka.

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин говорил, что украинские оружейники прошли обучение в Чехии и теперь внедряют опыт и технологии НАТО на мощностях украинского завода. По его словам, украинский ОПК имеет значительные возможности и готов к расширению сотрудничества, в частности к полной локализации производства Bren-2, включая ее компоненты.

23 февраля 2024 года чешская компания Česká zbrojovka и Укроборонпром заключили соглашение о поставках в Украину всех частей для винтовок CZ BREN 2.

О том, что Чехия предоставит Украине лицензию на производство винтовок CZ BREN 2, стало известно в сентябре 2023 года.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com