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Украинские военные получат современные штурмовые винтовки Bren-2

  • 17.04.2025, 18:39
  • 1,028
Украинские военные получат современные штурмовые винтовки Bren-2

Прощай, «калаш».

В Украине начали производить чешские штурмовые винтовки Bren 2 и отныне это оружие будет поступать украинским военным. Об этом в четверг, 17 апреля, сообщает Укроборонпром.

«Настоящим казакам Сечь — мать, Великий Луг — отец, а Bren 2 — верный друг и надежный помощник в уничтожении врагов. Прощай, калаш, добро пожаловать, CZ Bren 2 Sich», — сказано в сообщении.

20 марта стало известно, что одно из украинских предприятий оборонно-промышленного комплекса и норвежская компания Nammo подписали заявление о партнерстве, которое предусматривает создание совместного предприятия по производству боеприпасов калибром 155-мм.

22 марта во время визита президента Чехии Петра Павела в Украину ему продемонстрировал ему производство украинского вооружения. В частности, одно из украинских предприятий собирает штурмовые винтовки Bren-2 по лицензии компании Česká Zbrojovka.

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин говорил, что украинские оружейники прошли обучение в Чехии и теперь внедряют опыт и технологии НАТО на мощностях украинского завода. По его словам, украинский ОПК имеет значительные возможности и готов к расширению сотрудничества, в частности к полной локализации производства Bren-2, включая ее компоненты.

23 февраля 2024 года чешская компания Česká zbrojovka и Укроборонпром заключили соглашение о поставках в Украину всех частей для винтовок CZ BREN 2.

О том, что Чехия предоставит Украине лицензию на производство винтовок CZ BREN 2, стало известно в сентябре 2023 года.

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