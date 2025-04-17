Украинские военные получат современные штурмовые винтовки Bren-2
- 17.04.2025, 18:39
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Прощай, «калаш».
В Украине начали производить чешские штурмовые винтовки Bren 2 и отныне это оружие будет поступать украинским военным. Об этом в четверг, 17 апреля, сообщает Укроборонпром.
«Настоящим казакам Сечь — мать, Великий Луг — отец, а Bren 2 — верный друг и надежный помощник в уничтожении врагов. Прощай, калаш, добро пожаловать, CZ Bren 2 Sich», — сказано в сообщении.
20 марта стало известно, что одно из украинских предприятий оборонно-промышленного комплекса и норвежская компания Nammo подписали заявление о партнерстве, которое предусматривает создание совместного предприятия по производству боеприпасов калибром 155-мм.
22 марта во время визита президента Чехии Петра Павела в Украину ему продемонстрировал ему производство украинского вооружения. В частности, одно из украинских предприятий собирает штурмовые винтовки Bren-2 по лицензии компании Česká Zbrojovka.
Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин говорил, что украинские оружейники прошли обучение в Чехии и теперь внедряют опыт и технологии НАТО на мощностях украинского завода. По его словам, украинский ОПК имеет значительные возможности и готов к расширению сотрудничества, в частности к полной локализации производства Bren-2, включая ее компоненты.
23 февраля 2024 года чешская компания Česká zbrojovka и Укроборонпром заключили соглашение о поставках в Украину всех частей для винтовок CZ BREN 2.
О том, что Чехия предоставит Украине лицензию на производство винтовок CZ BREN 2, стало известно в сентябре 2023 года.