Зеленский: Китай поставляет России оружие
- 17.04.2025, 19:19
Это подтверждают украинские разведки.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Китай поставляет в РФ артиллерию и порох. Такие данные Украина получила от разведок, передает слова президента «Интерфакс-Украина».
Также президент заявил, что есть данные о производстве представителями КНР некоторого оружия на территории РФ.
«На сегодняшний день мы имеем информацию общую от Службы безопасности, от разведок о порохе, артиллерии. И я думаю, что мы очень детально сможем об этом сказать на следующей неделе… Мы считаем, что представители Китая занимаются производством некоторого оружия на территории России», — заявил президент на брифинге.