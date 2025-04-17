закрыть
17 апреля 2025, четверг, 19:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский: Китай поставляет России оружие

  • 17.04.2025, 19:19
Зеленский: Китай поставляет России оружие

Это подтверждают украинские разведки.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Китай поставляет в РФ артиллерию и порох. Такие данные Украина получила от разведок, передает слова президента «Интерфакс-Украина».

Также президент заявил, что есть данные о производстве представителями КНР некоторого оружия на территории РФ.

«На сегодняшний день мы имеем информацию общую от Службы безопасности, от разведок о порохе, артиллерии. И я думаю, что мы очень детально сможем об этом сказать на следующей неделе… Мы считаем, что представители Китая занимаются производством некоторого оружия на территории России», — заявил президент на брифинге.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Пять регионов и сделка в придачу
Пять регионов и сделка в придачу
Вы при чем
Вы при чем Гарри Каспаров
Бузова против Симоньян
Бузова против Симоньян Ирина Халип
Кремль зеркалит собственные преступления и размывает правду
Кремль зеркалит собственные преступления и размывает правду Петр Олещук