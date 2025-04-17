Зеленский: Китай поставляет России оружие 17.04.2025, 19:19

Это подтверждают украинские разведки.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Китай поставляет в РФ артиллерию и порох. Такие данные Украина получила от разведок, передает слова президента «Интерфакс-Украина».

Также президент заявил, что есть данные о производстве представителями КНР некоторого оружия на территории РФ.

«На сегодняшний день мы имеем информацию общую от Службы безопасности, от разведок о порохе, артиллерии. И я думаю, что мы очень детально сможем об этом сказать на следующей неделе… Мы считаем, что представители Китая занимаются производством некоторого оружия на территории России», — заявил президент на брифинге.

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