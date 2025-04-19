У ВСУ появились итальянские бронетранспортеры Puma 19.04.2025, 12:43

Кто их тайно передал Украине?

На украинском фронте «засветились» итальянские бронетранспортеры Puma 6×6. Путь их поставки неизвестен, пишет Interesting Engineering.

Украинские вооруженные силы продолжают полагаться на иностранную военную поддержку - страна регулярно получает партии бронетехники, от основных боевых танков до боевых машин пехоты и транспорта.

Обычно такие поставки активно освещаются в СМИ, а политики используют их, чтобы подчеркнуть поддержку Украины со стороны своих стран.

Однако случай с Puma вышел за пределы привычных процедур. Впервые подтверждено использование украинскими войсками итальянских бронетранспортеров, хотя официальная информация об их поставках не была обнародована.

Puma в рядах 81-й пехотной дивизии

Бронетранспортер Puma, разработанный в конце 1980-х и принятый на вооружение в Италии в 2001 году, является продуктом консорциума Iveco-Oto Melara. Модель предназначена для разведки и быстрых маневров. В варианте 6×6 она весит 8,2 тонны и транспортирует экипаж из двух человек и до восьми пехотинцев.

В апреле 2024 года появились фотографии уничтоженного Puma 6×6 с украинскими опознавательными знаками. Впоследствии военные из 81-й бригады опубликовали снимок исправной машины на службе.

Однако официального подтверждения от стран-доноров долго не было. Лишь в июле 2024 года Министерство обороны Украины сообщило об официальном развертывании Puma 6×6.

Технические характеристики Puma 6×6

Хотя Puma 6×6 и не является прорывом в боевых возможностях, она обладает рядом тактических преимуществ. Оснащенная дизельным двигателем Iveco на 180 лошадиных сил, машина способна разгоняться до 110 км/ч и имеет запас хода до 700 км.

БТР имеет баллистическую защиту, систему РХБ защиты и противопожарную систему. Вооружение представлено пулеметами калибра 7,62 или 12,7 мм, возможна также установка ПТРК типа MILAN или TOW.

По сравнению с более тяжелыми боевыми машинами, Puma предлагает более маневренный и мобильный вариант с высокой логистической гибкостью - идеальную для украинских условий.

Как Puma попала в Украину?

По информации Army Recognition и независимых источников, Puma 6×6 появились в Украине в мае 2024 года, хотя они не входили ни в один из официально обнародованных пакетов помощи.

Ранее Италия уже тихо передавала Украине другую технику - гусеничные машины Bandvagn BV 206S, БТР VCC-2, тактические авто VTLM Lince и различные грузовики.

Все это свидетельствует о стабильной, хотя и непубличной поддержке со стороны Италии. Как одна из немногих стран-эксплуатантов Puma 6×6, именно Италия, скорее всего, стала источником этой партии, даже если официально об этом не сообщается.

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