Соревнования по гребле на Олимпиаде-2032 могут пройти на реке с крокодилами 1 2.04.2025, 19:40

Две федерации гребли выступили против.

В Международной федерации академической гребли (World Rowing) заявили, что не считают реку Фицрой в австралийском штате Квинсленд пригодной для соревнований Олимпиады-2032.

В World Rowing отметили, что река Фицрой, на которой есть гребной центр в Рокгемптоне, подходит для тренировок, но она не прошла техническое исследование, которое подтвердило бы ее способность принимать гонки национального или международного уровня. Чемпионаты Австралии на ней тоже не проводились.

Ранее выбор реки также раскритиковали в Международной федерации гребли на байдарках и каноэ (ICF). «Она не отвечает стандартам для международных соревнований», — сказал представитель федерации ABC.

Реку Фицрой, в которой живут крокодилы, предложили для Игр власти штата, для которых этот объект выгоднее, поскольку требует меньше вложений в инфраструктуру.

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