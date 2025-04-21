Конклав будет выбирать нового главу католической церкви 1 21.04.2025, 13:48

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После смерти Папы Римского начинается древний и строго регламентированный процесс Sede Vacante.

Сегодня, на 88-м году жизни, скончался Папа Римский Франциск. Перед этим он долго болел пневмонией, однако не собирался уходить в отставку и даже одобрил новый трехлетний процесс реформ в Католической церкви.

После смерти Папы Римского начинается древний и строго регламентированный процесс Sede Vacante. Для «запуска» процедуры необходимо официальное подтверждение смерти, пишет «ДС».

Данная обязанность ложится на плечи кардинала-камерленго Святой Римской Церкви — он временно отвечает за Ватикан в этот период.

Кардинал должен убедиться в смерти Папы. Далее камерленго запечатывает папские апартаменты и сообщает о смерти Папы всех кардиналов.

И уже затем официально стартует процесс Sede Vacante.

В его ходе:

Все руководители ведомств Ватикана немедленно теряют власть, кроме камерленго и нескольких технических служб;.

Папская печать и Кольцо рыбака (Папское кольцо призвано напоминать о том, что Папа является наследником апостола Петра, первого Папы Римского, который по роду занятий был рыбаком); уничтожаются с целью защиты от подделок документов;

Все документы подписываются от имени Апостольского престола, но не от имени Папы как такового.

Тело Папы выставляется в соборе Святого Петра для прощания. В течение 4–6 дней проходит официальная месса и похороны, которые обычно транслируются по всему миру.

Папа, как правило, хоронится в гроте Ватикана, под собором Святого Петра.

Через 15–20 дней после смерти созывают Конклав — закрытое собрание всех кардиналов младше 80 лет, которых называют «выборщиками». Кардиналы собираются в Сикстинской капелле на выборы нового главы Ватикана.

Во время Конклава:

Кардиналы живут в полной изоляции (их телефоны и другие средства связи блокируются);

Каждый день проходят по четыре раунда голосования (два утром и два вечером);

Если Папа не выбран, из трубы капеллы идёт чёрный дым;

В случае избрания нового Папы — из трубы идет белый дым, а на улице раздается звук колоколов.

Сразу после избрания нового Папы он даёт согласие и появляется в белой сутане на балконе собора Святого Петра, проговаривая латинскую фразу «Habemus Papam!» — «У нас есть Папа!».

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